Czechy U22 - Polska U22 w finale mistrzostw Europy siatkarzy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 04 lipca 2026 godz. 20:00
Reprezentacja Polski siatkarzy do lat 22, zagra w finale mistrzostw Europy w Portugalii z Czechami. Podopieczni Piotr Grabana mieli ciężki start w turnieju. Najpierw z trudem pokonali Portugalię 3-2, by później przegrać z Ukrainą 2-3. Kolejne spotkania były już tylko lepsze. Pewne zwycięstwo z Izraelem 3-0 oraz z Francją w półfinale również 3-0, dały „Biało-Czerwonym” awans do finału. Czy pokonają Czechów i zdobędą złoty medal? Zapraszamy na relację na żywo.