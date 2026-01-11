Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów w finale Tauron Pucharu Polski. Relacja na żywo

Zawodnicy obu drużyn wychodzą już na parkiet, za chwilę zacznie się mecz!
Witamy w relacji z finału Tauron Pucharu Polski. Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z Asseco Resovią Rzeszów.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 11 stycznia 2026 godz. 14:45
W niedzielne popołudnie dojdzie do finału siatkarskiego Tauron Pucharu Polski. Zmierzą się w nim Bogdanka LUK Lublin i Asseco Resovia. Obie drużyny dzień wcześniej grały swoje półfinały - Lublinianie wygrali z Indykpolem AZS Olsztyn 3-2, a Rzeszowianie pokonali PGE Projekt Warszawa 3-0. Zapowiada się interesujące widowisko o dużej wadze. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.