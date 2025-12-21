Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata w meczu o 3. miejsce Klubowych Mistrzostw Świata 2025. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 21 grudnia 2025 godz. 19:00W niedzielny wieczór dojdzie do "finału pocieszenia" Klubowych Mistrzostw Świata 2025 w siatkówce. Zmierzą się Warta Zawiercie i Volei Renata. Polski zespół niestety uległ w półfinale Osace Blueton 0-3. Brazyliska Volei Renata przegrała z faworytem do tytułu - Perugią - również 0-3. Teraz obie drużyny będą chciały wygrać, aby dobre zakończyć turniej. Trzeba wspomnieć, że Warta spotkała się już z Volei Renatą. W meczu fazy grupowej lepsi byli Zawiercianie, którzy wygrali 3-2. Oby dziś było podobnie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.