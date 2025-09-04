Czerwono-biała fryzura Fornala na mundial? Kurek zadba o barwy! [WYWIAD]

Gwiazda reprezentacji przyznała, że na mundialu kibice mogą zobaczyć ją w niecodziennym wydaniu.

- "Taki jest plan, żeby fryzura się utrzymała. Co prawda czerwony pigment szybko się wypłukuje i robi się trochę różowy, ale jak coś, to poproszę Bartka Kurka. Z racji tego, że ma bujną czuprynę, zadba o zafarbowanie" - śmiał się Fornal.

Pod uśmiechem i humorem kryje się jednak pełna mobilizacja. Fornal jasno wskazuje cel kadry.

„Jedziemy po mistrzostwo i po to, żeby zagrać najlepszy turniej. Jedno drugiego nie wyklucza”

Choć biało-czerwoni zmagają się z problemami zdrowotnymi i wciąż są w fazie mniejszej przebudowy, nie zamierzają składać broni. - "Każda reprezentacja musi się z nimi mierzyć. My też, ale chcemy wygrać cały turniej" - podkreślił.

Surowy Grbić i żartujący Fornal

Nie mogło zabraknąć pytania o relacje z selekcjonerem Nikolą Grbiciem. Serb uchodzi za człowieka poważnego i wymagającego, co kontrastuje z charakterem Fornala.

„Przeciwieństwa się przyciągają. To prawda, trener rzadko się uśmiecha, ale wierzę, że gdy wieczorem zamyka drzwi w pokoju, to śmieje się pod nosem z moich żartów”

Młodzi i powrót Kurka

Fornal docenił też nowych zawodników, którzy wdarli się do reprezentacji. - "Już pokazali, że w siatkówkę potrafią grać. Niech ciężko trenują, a na pewno będą mieli super kariery" - ocenił.

Sam nie ukrywał, że szczególnie cieszy się z powrotu Bartosza Kurka po problemach zdrowotnych. - "Martwiłem się, że to może być koniec. Na szczęście Bartek wrócił i mam nadzieję, że dotrwa z nami do igrzysk w Los Angeles" - dodał.

Tomasz Fornal przyznaje, że wolałby zacząć sezon kadrowy wcześniej. Ale bez wahania dostosowuje się do pomysłów Grbicia volleyballworld.com materiały prasowe

Co czeka biało-czerwonych?

Polscy siatkarze są już na ostatniej prostej przygotowań. Od 12 do 28 września na Filipinach odbędą się mistrzostwa świata. Polacy w fazie grupowej zmierzą się kolejno z:

Rumunią (13 września, 15:30),

Katarem (15 września, 15:30),

Holandią (17 września, 12:00).

Dwie najlepsze drużyny z grupy awansują do 1/8 finału, która ruszy 20 września. Cel jest jasny - dotrzeć aż do finału i sięgnąć po złoto.