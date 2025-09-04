Czerwono-biała fryzura Fornala na mundial? Kurek zadba o barwy! [WYWIAD]

Partner merytoryczny: Eleven Sports
Tomasz Fornal podkreśla, że reprezentacja Polski nie jedzie na Filipiny tylko "zagrać dobry turniej", ale przede wszystkim walczyć o złoty medal mistrzostw świata. Przyjmujący mówi wprost: celem jest mistrzostwo. W trakcie rozmowy pozwolił sobie też na odrobinę humoru - zdradził, że jeśli czerwono-biała fryzura straci kolor, to poprawki weźmie na siebie Bartosz Kurek

Gwiazda reprezentacji przyznała, że na mundialu kibice mogą zobaczyć ją w niecodziennym wydaniu.

- "Taki jest plan, żeby fryzura się utrzymała. Co prawda czerwony pigment szybko się wypłukuje i robi się trochę różowy, ale jak coś, to poproszę Bartka Kurka. Z racji tego, że ma bujną czuprynę, zadba o zafarbowanie" - śmiał się Fornal.

Pod uśmiechem i humorem kryje się jednak pełna mobilizacja. Fornal jasno wskazuje cel kadry.

„Jedziemy po mistrzostwo i po to, żeby zagrać najlepszy turniej. Jedno drugiego nie wyklucza”
zaznaczył.

Choć biało-czerwoni zmagają się z problemami zdrowotnymi i wciąż są w fazie mniejszej przebudowy, nie zamierzają składać broni. - "Każda reprezentacja musi się z nimi mierzyć. My też, ale chcemy wygrać cały turniej" - podkreślił.

Surowy Grbić i żartujący Fornal

Nie mogło zabraknąć pytania o relacje z selekcjonerem Nikolą Grbiciem. Serb uchodzi za człowieka poważnego i wymagającego, co kontrastuje z charakterem Fornala.

„Przeciwieństwa się przyciągają. To prawda, trener rzadko się uśmiecha, ale wierzę, że gdy wieczorem zamyka drzwi w pokoju, to śmieje się pod nosem z moich żartów”
opowiada zawodnik z uśmiechem.
Trener drużyny siatkarskiej w białej koszulce energicznie gestykuluje i wydaje polecenia, obok siatkarz w czerwonym stroju z numerem 21 ma na twarzy grymas sugerujący sportowe emocje lub rozczarowanie.
Reprezentacja Polski w siatkówce. Na zdjęciu selekcjoner Nikola Grbić oraz Tomasz FornalMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Młodzi i powrót Kurka

Fornal docenił też nowych zawodników, którzy wdarli się do reprezentacji. - "Już pokazali, że w siatkówkę potrafią grać. Niech ciężko trenują, a na pewno będą mieli super kariery" - ocenił.

Sam nie ukrywał, że szczególnie cieszy się z powrotu Bartosza Kurka po problemach zdrowotnych. - "Martwiłem się, że to może być koniec. Na szczęście Bartek wrócił i mam nadzieję, że dotrwa z nami do igrzysk w Los Angeles" - dodał.

Siatkarz w białoczerwonym stroju z widocznymi tatuażami na rękach uśmiecha się podczas meczu, za nim widać zapełnione trybuny kibiców.
Tomasz Fornal przyznaje, że wolałby zacząć sezon kadrowy wcześniej. Ale bez wahania dostosowuje się do pomysłów Grbiciavolleyballworld.commateriały prasowe

Co czeka biało-czerwonych?

Polscy siatkarze są już na ostatniej prostej przygotowań. Od 12 do 28 września na Filipinach odbędą się mistrzostwa świata. Polacy w fazie grupowej zmierzą się kolejno z:

Rumunią (13 września, 15:30),

Katarem (15 września, 15:30),

Holandią (17 września, 12:00).

Dwie najlepsze drużyny z grupy awansują do 1/8 finału, która ruszy 20 września. Cel jest jasny - dotrzeć aż do finału i sięgnąć po złoto.

Otwarty trening reprezentacji Polski był okazją, by zobaczyć m.in. efektowne ataki naszych siatkarzy
Podejrzeliśmy polskich siatkarzy nim Nikola Grbić zamknął drzwi. Jedno rzucało się w oczy

Artur Gac
Artur Gac

