"Zimne z pianą"? Kapitan reprezentacji zdradza, co czeka go po meczu

- Czas oczekiwania na spotkanie drenuje z ciebie energię. Naprawdę bardzo dobrze przygotowaliśmy się do tego meczu. Czy pierwszy set nam pomógł? Zdecydowanie, widać było, że jesteśmy mocno nakręceni . W takim momencie może to pójść w dwie strony. Tak, jak zrobiliśmy, czyli zdominowaliśmy przeciwnika od początku. Albo może zacząć się coś “czkać". Ten pierwszy set był jednak dla nas wymarzony - podkreśla Kurek.

Kamil Semeniuk: Czuć energię z trybun. To fantastyczne uczucie tu grać. WIDEO

Bartosz Kurek zadowolony z występu na otwarcie MŚ

Tym razem początek mistrzostw świata jest jeszcze ważniejszy niż zwykle. Droga do złota liczy bowiem tylko siedem meczów: ostatni jest zaplanowany w Katowicach 11 września. Od wyników w grupie zależy układ drabinki w fazie pucharowej turnieju.

- Każde spotkanie to osobna historia, tak trzeba o tym myśleć. Na poprzednich mistrzostwach zdarzały nam się porażki, i to seryjnie, a potrafiliśmy wyjść zwycięsko z turnieju. Wiele może się więc wydarzyć, musimy być na to przygotowani i nie wybiegać za daleko w przyszłość - przekonuje kapitan.