Zdecydowany lider i nieoczekiwany bohater Polaków. To on zachwycił w meczu o medal

Kewin Sasak 3+

Ponownie zastępował w szóstce kontuzjowanego Bartosza Kurka. W pierwszym secie, gdy drużynie szło dobrze, Sasak wyglądał solidnie. Marcin Komenda korzystał z niego jednak wówczas oszczędnie. W drugim secie było go już w ataku więcej i jego skuteczność spadła. Za to dodał w tej partii dwa punkty zagrywką, a potem jeszcze jednego asa. To zrównoważyło błędy w polu serwisowym, których popełnił w meczu z Czechami aż sześć. Skończył mecz z solidną skutecznością 50 procent.

Marcin Komenda 3

W pierwszym secie zaczął ciekawie, szybko "uruchomił" atak Wilfredo Leona z tzw. szóstej strefy. I to właśnie w przyjmującym znalazł zdecydowanego lidera polskiego ataku. Z czasem Czesi zaczęli nieco lepiej "czytać" rozegrania Komendy, co było widać choćby po podwójnym bloku skaczącym do ataków Jakuba Kochanowskiego. W drugiej części meczu potrafił skorzystać z wybuchu formy Szymona Jakubiszaka, ale też w tym meczu zdarzyło się mu kilka niedokładności.

Jakub Kochanowski 3

To nie był turniej polskich środkowych, ale Kochanowski miewał na Filipinach dużo lepsze występy niż ten w meczu o brązowy medal. Nie dostał zbyt wielu piłek od Komendy i czasami musiał mierzyć się z podwójnym blokiem, ale 43 procent skuteczności w ataku to wynik poniżej tego, czego oczekuje się od jednego z najlepszych środkowych świata. Zanotował tylko jeden punktowy blok. Z drugiej strony dobrze spisał się w polu zagrywki, przy jego serwisach drużyna sporo zyskiwała nawet wtedy, gdy nie kończyło się to asami serwisowymi.

Norbert Huber 3

W statystykach nie wypadł źle. Przez dwa sety skończył trzy z czterech ataków, dołożył jeden punktowy blok, dwa razy pomylił się w polu zagrywki. Ale nie był to przesadnie udany mecz polskiego środkowego i po dwóch setach Grbić zdecydował, że drużyna potrzebuje czegoś innego, a jego zmiennik, Szymon Jakubiszak, został jednym z bohaterów spotkania.

Kamil Semeniuk 2+

Zaczął nieźle, już w pierwszym secie popisał się asem serwisowym, to przy jego zagrywkach polska drużyna odskoczyła rywalom. W ataku i przyjęciu było jednak gorzej. Semeniuk padł ofiarą prób "krycia" Leona w przyjęciu, ale też mocnych serwisów Czechów. Po dwóch setach Nikola Grbić stwierdził, że więcej drużynie da Tomasz Fornal, Semeniuk wracał już na boisko tylko na zagrywkę. W kilku meczach na Filipinach błyszczał, w spotkaniu o medal nie.

Wilfredo Leon 5+

Już w poprzednich spotkaniach był najlepiej punktującym zawodnikiem polskiej drużyny, ale takiego meczu w tym turnieju, jak ten z Czechami, jeszcze nie rozegrał. Od początku bardzo pewny w ataku - Komenda mu zaufał, a on odwdzięczył się 10 punktami już w pierwszym secie. Po raz kolejny na Filipinach dobrze spisał się w bloku, dodając tym elementem trzy "oczka". Przede wszystkim jednak dźwigał na swoich plecach ciężar polskiej ofensywy, zdobywając aż 26 punktów.

Jakub Popiwczak 4+

Znów zaimponował w obronie, co dało polskiej drużynie możliwość kontrataków w ważnych momentach spotkania z Czechami. Na początku rywale zdecydowanie omijali go zagrywkami, z czasem to się jednak zmieniło i polski libero musiał przyjąć ich 15. Ostatecznie skończył z tzw. pozytywnym przyjęciem na bardzo dobrym poziomie 67 procent. To był jeden z lepszych meczów Popiwczaka na Filipinach.

Tomasz Fornal 3

Po raz kolejny zmienił Semeniuka w trakcie spotkania, od trzeciego seta to on grał już do końca na przyjęciu u boku Leona. Po problemach z plecami wciąż nie był do końca sobą, ale w przeciwieństwie do półfinału z Włochami tym razem dostał kilka piłek do ataku. Skończył tylko jedną. W czwartym secie zdobył ważny punkt blokiem. Widać, że nie jest w pełni sił, ale skoro jednak Nikola Grbić wpuścił go na boisko, ocena Fornala zbyt wysoka być nie może. I to mimo ważnego bloku w czwartej partii

Szymon Jakubiszak 5

Wszedł do gry od początku trzeciego seta w miejsce Hubera i spisał się kapitalnie. Nie tylko skończył w tej partii komplet czterech ataków, ale też zdobył dwa punkty blokiem. Był jednym z nieoczekiwanych bohaterów końcówki spotkania. W końcu Komenda wystawiał do niego piłki tak chętnie, że do polskiego środkowego skakał podwójny blok. Zawodnik, który większość turnieju przesiedział w rezerwie, pokazał wielki potencjał i zdobył łącznie dziewięć punktów.

Maksymilian Granieczny - grał zbyt krótko, by go ocenić.

Oceniał Damian Gołąb

