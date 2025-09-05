Zaskoczenie w meczu Polska - Brazylia. As kadry komentuje. "Nie mam pojęcia"

- Myślę, że to nie był jakiś ważny moment - zaczął Kewin Sasak, zapytany przez Interię, jak z jego punktu widzenia cenną wygraną odniosła polska reprezentacja nad Brazylią w Atlas Arenie. "Biało-czerwoni" w warstwie mentalnej znów mogli utwierdzić się, że ciężka praca, którą w ostatnich tygodniach wykonywali, zaczyna "schodzić" z ich organizmów, czyli wszystko zmierza we właściwą stronę.

Kewin Sasak: Druga szóstka równie dobrze może być pierwszą szóstką

- W tym okresie oczywiście fajnie, że wygraliśmy, bo ostatnio przeciwnicy byli górą na memoriale Wagnera. To na pewno jest pozytywne. Zdajemy sobie sprawę, na jakim jesteśmy etapie przygotowań. Myślę, że już każdy wygląda też coraz lepiej i będziemy w optymalnej formie na pierwsze mecze. Ta wygrana nas cieszy i jesteśmy z niej zadowoleni - powiedział Sasak po 4:0 z mocnym rywalem, z którym drogi Polaków cały czas się krzyżują. Tak samo może być również na Filipinach, gdy przyjdzie czas najważniejszych batalii.

W kontekście formy można było odnieść wrażenie, że wręcz z każdą piłką wybrańcy Nikoli Grbicia czują się coraz lepiej. O ile na początku przycinali się w ataku i prezentowali się dość falująco, znów potrafiąc w serii stracić kilka punktów, to już w drugim secie dosłownie znokautowali klasowego rywala. Wynik 25:14, nawet biorąc pod uwagę, że był to tylko sparing, brzmi aż nierealnie.

- Oczywiście tak, na początku jest trochę takie rozpoznanie, więc czasami tak bywa w siatkówce, iż potrzeba czasu na wejście w mecz. Na szczęście mamy doświadczonych zawodników, najlepszych na świecie i myślę, że oni bardzo dobrze wiedzą, jak w tym wszystkim reagować i sobie radzić. A gdy już człowiek oswoi się na boisku oraz skupi tylko i wyłącznie na siatkówce, później to idzie - przedstawił punkt widzenia z pozycji zawodnika.

Sasak zaczął generalny sprawdzian na ławce, a w wyjściowym składzie Grbić delegował na atak Bartosza Kurka. Kapitan, jak tlenu, potrzebuje minut, w tym meczu także wyraźnie się budował, ale zasadne pytanie brzmi, czy w kontekście pierwszego składu na premierowy pojedynek na MŚ z Rumunią jest to istotny sygnał, odbierany przez najlepszego atakującego finałów Ligi Narodów?

- Nie mam pojęcia. To są decyzje trenera. Ja się tym zbytnio nie przejmuję. Myślę, że zawsze będziemy grali w najmocniejszym składzie. A cel jest taki, żeby wygrywać mecze

Czwarty set potwierdził to, co w zasadzie wszyscy wiemy, że 14-osobowa kadra Grbicia jest bardzo równą drużyną. Na parkiet weszli głównie czwartkowi rezerwowi, w tym między innymi Sasak i znów pokonali Brazylię, w której szeregach Bernardo Rezende także ogrywał pozostałych graczy.

- To prawda. Mamy bardzo szeroki skład. Tak naprawdę powiedzmy, że druga szóstka równie dobrze może być pierwszą szóstką i myślę, że jakiejś różnicy nie będzie. Każdy z nas daje z siebie sto procent. Każdy z nas, czy to pierwszy przyjmujący, czy czwarty środkowy, tak samo jest potrzebny i tak samo wiele może dać drużynie - zapewnia gwiazdor Bogdanki LUK Lublin.

Sasak: Zostało mi jeszcze tylko przedwyjazdowe pranie

Osobiście co najbardziej wartościowego poczuł po tym test-meczu?

- Dla mnie cenne jest też to, że mogę wejść w meczu na podwójną zmianę czy później dograć całego seta. Zawsze cieszę się z możliwości grania, bo każdy mecz to poniekąd spełnienie marzenia, a występowanie w tej koszulce wiele dla mnie znaczy. I chciałbym to robić jak najczęściej i jak najwięcej. Do tego myślę, że równie ważne i budujące jest reagowanie w trudnym momencie, gdy wynik jest na stylu. Przez to zbiera się doświadczenie - wyjaśnił.

Siatkarze mają niewiele czasu na ostatnie sprawy, bo już w sobotę zbierają się w Warszawie, by o godzinie 15 wylecieć do Manili, z międzylądowaniem w Dubaju. Sasak zapewnił, że niczego nie zostawił na ostatni moment, co jeszcze zaprzątałoby mu głowę.

- Raczej większość już jest popakowana. Myślę, że dojdzie jakieś ostatnie pranie przedwyjazdowe po tym sparingu i w pozytywnych nastrojach lecimy na mistrzostwa świata - uśmiechnął się wymownie.

Artur Gac, Atlas Arena

