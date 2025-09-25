Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaskakujące wyznanie Leona, szpilka w kolegę z kadry. Odpowiedź była natychmiastowa

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W najlepsze trwają siatkarskie mistrzostwa świata siatkarzy. Świetnie na nich radzą sobie siatkarze reprezentacji Polski, który zameldowali się już w półfinale. Są to jednocześnie ostatnie dni turnieju i całego sezonu reprezentacyjnego. Co za tym idzie niebawem zawodnicy Nikoli Grbicia rozjadą się do swoich klubów. Ciekawą rzecz w rozmowie z Sarą Kalisz powiedział Wilfredo Leon. Wskazał największego bałaganiarza kadry. Odpowiedź nadeszła szybko.

MŚ siatkarzy. Wilfredo Leon i Norbert Huber
MŚ siatkarzy. Wilfredo Leon i Norbert HuberVolleyballWorldmateriały prasowe

Od kilku miesięcy trwa siatkarski sezon reprezentacyjny. Podczas niego siatkarze zazwyczaj spędzają ze sobą bardzo dużo czasu mając niewiele wolnego. Aktualna kampania wielkimi krokami zbliża się do końca, bowiem już 28 września odbędą się ostatnie spotkania mistrzostw świata. I jednocześnie całego sezonu.

Wyśmienicie podczas zmagań na Filipinach spisuję się kadra Polski, która w całych mistrzostwach straciła zaledwie dwa sety, po jednym z Holandią i Kanadą. W środę natomiast zameldowała się już w półfinale. Polacy w meczu 1/4 finału zwyciężyli 3:0 z Turcją i po raz czwarty z rzędu będą walczyć o medale tej imprezy.

Zobacz również:

Kamil Semeniuk
MŚ siatkarzy

Semeniuk wypalił przed półfinałem. Oto co naprawdę myśli o reprezentacji Włoch

Artur Gac
Artur Gac

    Tuż po spotkaniu kilka słów odnośnie właśnie siatkarskiego życia w kadrze powiedział Wilfredo Leon, przyjmujący drużyny Nikoli Grbcia. W rozmowie z dziennikarką, Sarą Kalisz został zapytany o... największego bałaganiarza w drużynie. Podczas nagrania z odpowiedzią nie wahał się nawet chwilę i wyznał jasno, że jego kolega z pokoju, Norbert Huber.

    - Ja nie chodzę po pokojach, ale zdecydowanie mój kolega z pokoju ma duży bałagan i on wie o tym. Jednak powoli się ogarnia - powiedział.

    Huber nie pozostał dłużny, od razu odpowiedział

    Na portalu X, gdzie umieszczono wideo błyskawicznie znalazła się odpowiedź środkowego, który przeprosił kolegę.

    - Przepraszam, że mój porządek nie jest wystarczający dla Pana Wilfredo - odpowiedział.

    Spotkanie półfinałowe Polska - Włochy zaplanowane jest na sobotę, 27 września. Mecze o 3. i 1. miejsce odbędą się w niedzielę, 28 września.

    Polska - Turcja. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Polacy pokonali Włochów w finale Ligi Narodów 2025
    MŚ siatkarzy

    25:14 w trzecim secie. Siatkarski nokaut w Chinach. Grbić bił brawo, a potem ostrzegał

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński
    Siatkarz trzymający piłkę do siatkówki w gotowości do rozegrania akcji, ubrany w biało-czerwony strój sportowy, w tle widoczna rozmyta publiczność.
    Wilfredo LeonArtur BarbarowskiEast News
    Zawodnik polskiej reprezentacji siatkówki w czerwonym stroju z numerem 9 unosi ręce do góry podczas meczu, w tle widoczny jest inny siatkarz tej samej drużyny.
    Wilfredo LeonOliwia DomanskaEast News
    Trzech siatkarzy w biało-czerwonych strojach drużyny narodowej Polski, wyrażających silne emocje w trakcie meczu na hali sportowej, z wyraźnym napięciem i energią widoczną w ich postawie.
    Norbert Huber (numer 99)volleyball worldmateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja