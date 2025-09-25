Zaskakujące wyznanie Leona, szpilka w kolegę z kadry. Odpowiedź była natychmiastowa

Od kilku miesięcy trwa siatkarski sezon reprezentacyjny. Podczas niego siatkarze zazwyczaj spędzają ze sobą bardzo dużo czasu mając niewiele wolnego. Aktualna kampania wielkimi krokami zbliża się do końca, bowiem już 28 września odbędą się ostatnie spotkania mistrzostw świata. I jednocześnie całego sezonu.

Wyśmienicie podczas zmagań na Filipinach spisuję się kadra Polski, która w całych mistrzostwach straciła zaledwie dwa sety, po jednym z Holandią i Kanadą. W środę natomiast zameldowała się już w półfinale. Polacy w meczu 1/4 finału zwyciężyli 3:0 z Turcją i po raz czwarty z rzędu będą walczyć o medale tej imprezy.

Tuż po spotkaniu kilka słów odnośnie właśnie siatkarskiego życia w kadrze powiedział Wilfredo Leon, przyjmujący drużyny Nikoli Grbcia. W rozmowie z dziennikarką, Sarą Kalisz został zapytany o... największego bałaganiarza w drużynie. Podczas nagrania z odpowiedzią nie wahał się nawet chwilę i wyznał jasno, że jego kolega z pokoju, Norbert Huber.

- Ja nie chodzę po pokojach, ale zdecydowanie mój kolega z pokoju ma duży bałagan i on wie o tym. Jednak powoli się ogarnia - powiedział.

Huber nie pozostał dłużny, od razu odpowiedział

Na portalu X, gdzie umieszczono wideo błyskawicznie znalazła się odpowiedź środkowego, który przeprosił kolegę.

- Przepraszam, że mój porządek nie jest wystarczający dla Pana Wilfredo - odpowiedział.

Spotkanie półfinałowe Polska - Włochy zaplanowane jest na sobotę, 27 września. Mecze o 3. i 1. miejsce odbędą się w niedzielę, 28 września.

