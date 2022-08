Zaskakujące sceny w studiu TVP. "Dziki Zachód"

Mecz Polska - USA to starcie o pierwsze miejsce w grupie C mistrzostw świata siatkarzy. A także o prestiż i pokazanie rywalom, kto będzie rozdawał karty w fazie pucharowej. Mimo to przed meczem w studiu TVP Sport atmosfera była bardzo pozytywna, a eksperci i prowadzący zaprezentowali się w zaskakujących strojach.