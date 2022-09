Zaskakująca decyzja gwiazdy USA. To on rozstrzygnie mecz z Polską?

Reprezentacja Polski w czasie trwających mistrzostw świata już raz pokonała Amerykanów. Wtedy jednak na boisku nie było Micaha Christensona. Polscy siatkarze nazywają go “wspaniałym rozgrywającym” i to o nim przed ćwierćfinałem mówią najwięcej. Amerykański siatkarz to jednak nie tylko wielka klasa, ale i kontrowersyjna decyzja o pozostaniu w rosyjskim klubie. Mecz Polska - USA dziś o godz. 21, transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go, relacja tekstowa w Interii.