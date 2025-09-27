W sumie gdybyśmy przyjęli, że z głosem z obozu aktualnych mistrzów świata nie powinno się dyskutować, to dzisiejszy drugi i zarazem hitowy półfinał (najpierw na parkiet w hali SM Mall od Asia Arena wyjdą Bułgarzy i Czesi) można by było odwołać. A kibice dzięki temu mogliby oszczędzić swoje gardła, potrzebne do żywiołowego dopingu w niedzielnym, wielkim finale na Filipinach.

Trener reprezentacji Włoch zaskoczył. A później kluczowa informacja

Supergwiazdor zespołu z Italii, rozgrywający Simone Giannelli, mówi tak: - Polska jest być może najlepszą drużyną na tych mistrzostwach świata, więc będzie nam ciężko z nimi wygrać.

Były szkoleniowiec naszego zespołu, a obecnie trener kadry Włoch Ferdinando De Giorgi dodaje: - Polska jest najlepsza w tym momencie. Ma za sobą zwycięstwo w VNL, jej skład jest bardzo szeroki. Jak zagramy z Polską? Nie wiem, w tej chwili nie wiem tego. Może jutro będę wiedział.

Te dwie wypowiedzi padły krótko po ostatnim meczu Włochów, w którym w bardzo dobrym stylu pokonali ekipę z Belgii, biorąc słodki rewanż za wydarzenia z fazy grupowej. W gruncie rzeczy jednak nie można mieć wątpliwości, iż nawet jeśli uznanie dla "biało-czerwonych" wcale nie jest kokieteryjne lub - jak spostrzegł Kamil Semeniuk - może być próbą przerzucenia presji na ekipę Nikoli Grbicia, to dzisiaj triumfatorzy sprzed trzech lat z Katowic będą "umierali" za wynik.

De Giorgi nie był przesadnie rozmowny, trudniejszych pytań unikał jak ognia, ale ostrzeżeniem niech będzie to, co w bardzo wymowny sposób wyraził. - Ten emblemat na mojej koszulce, że jesteśmy mistrzami świata, nic nie znaczy, bo tamten tytuł już mamy. My w meczu z Polską nie będziemy bronić mistrzostwa. My będziemy atakować - odparł, po czym stało się jasne, że - stawiając dolary przeciwko orzechom - reprezentacja Włoch nie ma prawa powtórzyć występu z finału w Chinach. Tam została zdemolowana przez Orłów 3:0, a szkolne błędy popełniał nawet sztab szkoleniowy.

Nikola Grbić wie, co w trawie piszczy, dlatego gdy tylko Polacy zeszli z parkietu po zaskakująco łatwym starciu z Turcją, od razu rozpoczęła się "operacja Włochy". Grbić już na wstępie potwierdził, że jego kolega po fachu z drugiej strony siatki zna się na swoim poletku, nawiązując do niepewnego występu Tomasza Fornala. - Ale my mamy "Semena", który gra bardzo dobrze. Mamy wielu zawodników, którzy grają na wysokim poziomie. Uważam jednak, że Włosi są w podobnej sytuacji. Dlatego jestem pewien, że ten mecz będzie różnił się o 180 stopni względem tego, który mieliśmy w Chinach - nie pozostawia wątpliwości szkoleniowiec Polaków.

Zaznaczył, że Mattia Bottolo, który zastąpił kontuzjowanego Daniele'a Lavię, wypełnił pozycję przyjmującego tak, że Włosi tutaj nic nie tracą. - Wspólnie wiemy o sobie niemal wszystko, co gra każdy z naszych zespołów. Decydować będą małe rzeczy, czyli kto będzie miał więcej cierpliwości i jakości. Ja tylko mam nadzieję, że zagramy na naszym poziomie, bo nastawiam się na ich bardzo dobrą grę - podkreślił.

Grbić: Byłoby super, gdybym znał odpowiedź na to pytanie

Grbić wprawił się w dobry humor po pytaniu o element zagrywki, który wybitnie nie funkcjonował w starciu z Turcją. Zwrócił uwagę, że w turniejowym pędzie, mając ledwie jeden trening między meczami, nie ma czasu, by teraz dodać coś ekstra. - Natomiast my nad tym elementem pracujemy cały czas. Dobrym przykładem może być Wilfredo Leon, który z Kanadą nie miał jednego błędu, a przeciw Turcji miał jednego asa i dużo błędów. Mam nadzieję, że tej jakości nie powtórzymy, ale mecz nie opiera się tylko na elemencie zagrywki - odparł Grbić.

Wysłannik Interii otworzył wątek, na który nawet taki fachowiec, jak Nikola Grbić, nie był w stanie udzielić odpowiedzi, która byłaby "tajemnicą zakładu". Mianowicie zapytałem, czy istnieje ewentualna zależność między obciążeniami treningowymi lub stawianymi akcentami przed meczem a tym, czy ten element później wygląda bardziej lub mniej skutecznie.

Byłoby super, gdybym znał odpowiedź na to pytanie. Wówczas robiłbym cały czas te ćwiczenia i te rzeczy, żeby chłopaki grali na zagrywce powtarzalnie. Jednak to jest jedyny element w siatkówce, który zależy w stu procentach od zawodnika. Blok, atak, przyjęcie - wszystko to zależy od tego, co na boisku robią twoi koledzy lub przeciwnik, a tu zostajesz sam z najbardziej indywidualnym elementem. Jesteś ty, piłka i boisko. Widziałem wiele razy zawodników, którzy dzień przed meczem serwowali fantastycznie, a później zagrywali katastrofalnie. I odwrotnie.

Gdzie szukać słabszych punktów w grze Włochów? Ciekawie na ten temat mówi statystyk Kamil Nalepka, wskazując na zdiagnozowany feler w obozie rywala, który może zrobić różnicę w półfinale. A Grbić dodaje: - Każdy zespół ma słabości. Jest tylko kwestia tego, czy danej drużynie uda się go ukryć. Naprawdę uważam, że słaby punkt ma każdy zespół - podkreślił trener "biało-czerwonych".

Jak na czekające ich wyzwanie reagują sami zawodnicy? Semeniuk nie wycofał się ze swoich słów, wypowiedzianych zaraz po ćwierćfinale, że ma już dosyć batalii z Włochami, bo zmuszają do gigantycznego wysiłku fizycznego i mentalnego, po których - mówiąc kolokwialnie - "czacha dymi" jeszcze długo po ostatniej piłce.

- Nie, nic się nie zmieniło w moim punkcie widzenia na to wyzwanie. Ciężko się z nimi gra. Każda reprezentacja grająca przeciwko nam wie, że to będzie ciężka batalia i tak samo jest, gdy wychodzisz przeciwko Włochom. Jednocześnie wiemy, po co tu przyjechaliśmy, chcemy wejść do wielkiego finału, lecz już na etapie półfinałowym mierzymy się z naprawdę bardzo mocnym rywalem. Ten mecz nam pokaże, w jakim jesteśmy miejscu. Niektórzy mówią, że suchą stopą przechodziliśmy przez ten turniej, bez żadnego poważniejszego rywala, ale chyba musieliśmy wygrać z poprzednimi reprezentacjami, aby dojść do tego etapu, w którym się teraz znajdujemy - powiedział przyjmujący.

Na dwa ostatnie kroki do złota Kewin Sasak, będący zmiennikiem dla Bartosza Kurka, mówi tak: - Jest pozytywne nastawienie. Każdy z nas dopiero tę fazę turnieju uznawał za wyzwanie i teraz, nie ujmując nic nikomu, zacznie się poważne granie. Bój z Włochami będzie ciężki, naprawdę ciężki. Będą zdeterminowani, ale my też nie mamy się czym przejmować. Uważam, że jesteśmy w bardzo dobrej formie. Chłopaki grają fenomenalnie i jako cała drużyna dobrze tutaj funkcjonujemy - zaznaczył atakujący.

- Wysoki blok, mocna zagrywka, obrona i atak - wylicza Sasak. I dodając do tego po równo rozkładający się ciężar emocjonalny, spoczywający na barkach obu zespołów, dochodzi do następującej konstatacji: - W mojej opinii, w takich meczach, czasami też dyspozycja dnia odgrywa znaczenie. W mojej opinii mamy lepszych zawodników, ale po drugiej stronie przecież też są siatkarze klasy światowej.

Sasak o motywacji dekady Fornala. "Od teraz powoli takie hasło nam przyświeca"

Odpowiadając dziennikarzowi Interii, Kewin Sasak przyznał, że to jest taki kaliber wyzwania, w którym do akcji zaczyna wkraczać słynna odezwa do drużyny Tomasza Fornala, jaka obiegła świat podczas igrzysk olimpijskich. A brzmiała ona tak: "dawać, k***a! Nap***dalamy się z nimi, k***a!" - i przyniosła fenomenalny skutek w krytycznym momencie jednego z największych dreszczowców w historii polskiej siatkówki, wygranym 3:2 w półfinale przeciwko Stanom Zjednoczonym.

Na pewno tak. Myślę, że od teraz powoli takie hasło nam przyświeca. Z pewnością podejdziemy z pełnym zaangażowaniem i na sto procent, bo chcemy wygrać i zagrać o najwyższy cel

Z Manili - Artur Gac

Sebastian Świderski: Dla Włochów drugie miejsce to przegrana, a trzecie nie istnieje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Alessandro Michieletto ROLEX DELA PENA EPA

Tomasz Fornal. Czy zagra przeciwko Włochom? Xinhua Newspix.pl

Nikola Grbić przekazujący wskazówki polskim siatkarzom Marcin Golba AFP