Zaczęło się! Włosi atakują, Polacy odpowiadają mocnym Fornalem. Finał w półfinale
- Z całym szacunkiem dla wszystkich, ale myślę, że Polska i Włochy są na trochę wyższym poziomie niż pozostałe w turnieju drużyny - powiedział polskim dziennikarzom Nikola Grbić, trener siatkarskiej reprezentacji Polski, prawdziwie rysując rzeczywistość przed dwoma dzisiejszymi półfinałami. Niestety jedna z siatkarskich potęg, aktualni mistrzowie i wicemistrzowie świata, w sobotę "wykrwawią" się i tylko na zwycięzcę będzie czekała nagroda w postaci meczu o złoty medal. To podnosi temperaturę do stanu wrzenia.
W sumie gdybyśmy przyjęli, że z głosem z obozu aktualnych mistrzów świata nie powinno się dyskutować, to dzisiejszy drugi i zarazem hitowy półfinał (najpierw na parkiet w hali SM Mall od Asia Arena wyjdą Bułgarzy i Czesi) można by było odwołać. A kibice dzięki temu mogliby oszczędzić swoje gardła, potrzebne do żywiołowego dopingu w niedzielnym, wielkim finale na Filipinach.
Trener reprezentacji Włoch zaskoczył. A później kluczowa informacja
Supergwiazdor zespołu z Italii, rozgrywający Simone Giannelli, mówi tak: - Polska jest być może najlepszą drużyną na tych mistrzostwach świata, więc będzie nam ciężko z nimi wygrać.
Były szkoleniowiec naszego zespołu, a obecnie trener kadry Włoch Ferdinando De Giorgi dodaje: - Polska jest najlepsza w tym momencie. Ma za sobą zwycięstwo w VNL, jej skład jest bardzo szeroki. Jak zagramy z Polską? Nie wiem, w tej chwili nie wiem tego. Może jutro będę wiedział.
Te dwie wypowiedzi padły krótko po ostatnim meczu Włochów, w którym w bardzo dobrym stylu pokonali ekipę z Belgii, biorąc słodki rewanż za wydarzenia z fazy grupowej. W gruncie rzeczy jednak nie można mieć wątpliwości, iż nawet jeśli uznanie dla "biało-czerwonych" wcale nie jest kokieteryjne lub - jak spostrzegł Kamil Semeniuk - może być próbą przerzucenia presji na ekipę Nikoli Grbicia, to dzisiaj triumfatorzy sprzed trzech lat z Katowic będą "umierali" za wynik.
De Giorgi nie był przesadnie rozmowny, trudniejszych pytań unikał jak ognia, ale ostrzeżeniem niech będzie to, co w bardzo wymowny sposób wyraził. - Ten emblemat na mojej koszulce, że jesteśmy mistrzami świata, nic nie znaczy, bo tamten tytuł już mamy. My w meczu z Polską nie będziemy bronić mistrzostwa. My będziemy atakować - odparł, po czym stało się jasne, że - stawiając dolary przeciwko orzechom - reprezentacja Włoch nie ma prawa powtórzyć występu z finału w Chinach. Tam została zdemolowana przez Orłów 3:0, a szkolne błędy popełniał nawet sztab szkoleniowy.
Nikola Grbić wie, co w trawie piszczy, dlatego gdy tylko Polacy zeszli z parkietu po zaskakująco łatwym starciu z Turcją, od razu rozpoczęła się "operacja Włochy". Grbić już na wstępie potwierdził, że jego kolega po fachu z drugiej strony siatki zna się na swoim poletku, nawiązując do niepewnego występu Tomasza Fornala. - Ale my mamy "Semena", który gra bardzo dobrze. Mamy wielu zawodników, którzy grają na wysokim poziomie. Uważam jednak, że Włosi są w podobnej sytuacji. Dlatego jestem pewien, że ten mecz będzie różnił się o 180 stopni względem tego, który mieliśmy w Chinach - nie pozostawia wątpliwości szkoleniowiec Polaków.
Zaznaczył, że Mattia Bottolo, który zastąpił kontuzjowanego Daniele'a Lavię, wypełnił pozycję przyjmującego tak, że Włosi tutaj nic nie tracą. - Wspólnie wiemy o sobie niemal wszystko, co gra każdy z naszych zespołów. Decydować będą małe rzeczy, czyli kto będzie miał więcej cierpliwości i jakości. Ja tylko mam nadzieję, że zagramy na naszym poziomie, bo nastawiam się na ich bardzo dobrą grę - podkreślił.
Grbić: Byłoby super, gdybym znał odpowiedź na to pytanie
Grbić wprawił się w dobry humor po pytaniu o element zagrywki, który wybitnie nie funkcjonował w starciu z Turcją. Zwrócił uwagę, że w turniejowym pędzie, mając ledwie jeden trening między meczami, nie ma czasu, by teraz dodać coś ekstra. - Natomiast my nad tym elementem pracujemy cały czas. Dobrym przykładem może być Wilfredo Leon, który z Kanadą nie miał jednego błędu, a przeciw Turcji miał jednego asa i dużo błędów. Mam nadzieję, że tej jakości nie powtórzymy, ale mecz nie opiera się tylko na elemencie zagrywki - odparł Grbić.
Wysłannik Interii otworzył wątek, na który nawet taki fachowiec, jak Nikola Grbić, nie był w stanie udzielić odpowiedzi, która byłaby "tajemnicą zakładu". Mianowicie zapytałem, czy istnieje ewentualna zależność między obciążeniami treningowymi lub stawianymi akcentami przed meczem a tym, czy ten element później wygląda bardziej lub mniej skutecznie.
Byłoby super, gdybym znał odpowiedź na to pytanie. Wówczas robiłbym cały czas te ćwiczenia i te rzeczy, żeby chłopaki grali na zagrywce powtarzalnie. Jednak to jest jedyny element w siatkówce, który zależy w stu procentach od zawodnika. Blok, atak, przyjęcie - wszystko to zależy od tego, co na boisku robią twoi koledzy lub przeciwnik, a tu zostajesz sam z najbardziej indywidualnym elementem. Jesteś ty, piłka i boisko. Widziałem wiele razy zawodników, którzy dzień przed meczem serwowali fantastycznie, a później zagrywali katastrofalnie. I odwrotnie.
Gdzie szukać słabszych punktów w grze Włochów? Ciekawie na ten temat mówi statystyk Kamil Nalepka, wskazując na zdiagnozowany feler w obozie rywala, który może zrobić różnicę w półfinale. A Grbić dodaje: - Każdy zespół ma słabości. Jest tylko kwestia tego, czy danej drużynie uda się go ukryć. Naprawdę uważam, że słaby punkt ma każdy zespół - podkreślił trener "biało-czerwonych".
Jak na czekające ich wyzwanie reagują sami zawodnicy? Semeniuk nie wycofał się ze swoich słów, wypowiedzianych zaraz po ćwierćfinale, że ma już dosyć batalii z Włochami, bo zmuszają do gigantycznego wysiłku fizycznego i mentalnego, po których - mówiąc kolokwialnie - "czacha dymi" jeszcze długo po ostatniej piłce.
- Nie, nic się nie zmieniło w moim punkcie widzenia na to wyzwanie. Ciężko się z nimi gra. Każda reprezentacja grająca przeciwko nam wie, że to będzie ciężka batalia i tak samo jest, gdy wychodzisz przeciwko Włochom. Jednocześnie wiemy, po co tu przyjechaliśmy, chcemy wejść do wielkiego finału, lecz już na etapie półfinałowym mierzymy się z naprawdę bardzo mocnym rywalem. Ten mecz nam pokaże, w jakim jesteśmy miejscu. Niektórzy mówią, że suchą stopą przechodziliśmy przez ten turniej, bez żadnego poważniejszego rywala, ale chyba musieliśmy wygrać z poprzednimi reprezentacjami, aby dojść do tego etapu, w którym się teraz znajdujemy - powiedział przyjmujący.
Na dwa ostatnie kroki do złota Kewin Sasak, będący zmiennikiem dla Bartosza Kurka, mówi tak: - Jest pozytywne nastawienie. Każdy z nas dopiero tę fazę turnieju uznawał za wyzwanie i teraz, nie ujmując nic nikomu, zacznie się poważne granie. Bój z Włochami będzie ciężki, naprawdę ciężki. Będą zdeterminowani, ale my też nie mamy się czym przejmować. Uważam, że jesteśmy w bardzo dobrej formie. Chłopaki grają fenomenalnie i jako cała drużyna dobrze tutaj funkcjonujemy - zaznaczył atakujący.
- Wysoki blok, mocna zagrywka, obrona i atak - wylicza Sasak. I dodając do tego po równo rozkładający się ciężar emocjonalny, spoczywający na barkach obu zespołów, dochodzi do następującej konstatacji: - W mojej opinii, w takich meczach, czasami też dyspozycja dnia odgrywa znaczenie. W mojej opinii mamy lepszych zawodników, ale po drugiej stronie przecież też są siatkarze klasy światowej.
Sasak o motywacji dekady Fornala. "Od teraz powoli takie hasło nam przyświeca"
Odpowiadając dziennikarzowi Interii, Kewin Sasak przyznał, że to jest taki kaliber wyzwania, w którym do akcji zaczyna wkraczać słynna odezwa do drużyny Tomasza Fornala, jaka obiegła świat podczas igrzysk olimpijskich. A brzmiała ona tak: "dawać, k***a! Nap***dalamy się z nimi, k***a!" - i przyniosła fenomenalny skutek w krytycznym momencie jednego z największych dreszczowców w historii polskiej siatkówki, wygranym 3:2 w półfinale przeciwko Stanom Zjednoczonym.
Na pewno tak. Myślę, że od teraz powoli takie hasło nam przyświeca. Z pewnością podejdziemy z pełnym zaangażowaniem i na sto procent, bo chcemy wygrać i zagrać o najwyższy cel