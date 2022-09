Wymowne słowa kapitana rywali. Docenił klasę Polaków

W pierwszej partii półfinałowego boju w katowickim Spodku Brazylijczycy prowadzili już 24:21. Wydawało się jednak, że “biało-czerwoni" odrobią straty. Na tablicy wyników pojawił się już wynik 24:24. Kiedy gospodarze się cieszyli, do trenera rywali, Renana Dal Zotto, doskoczył Bruno. Brazylijczycy poprosili o challenge, który wykazał, że Aleksander Śliwka po udanym ataku dotknął siatki zanim jeszcze piłka spadła na parkiet. Sędziowie przyznali punkt Brazylii, która wygrała seta.

- Gość ma takie doświadczenie, że nawet w takich momentach potrafi jako jedyny to zauważyć i “wyciągnąć" dla swojego zespołu seta - przyznał po spotkaniu Śliwka.

- Nie szukamy żadnego alibi. Przegraliśmy z Polską. Jesteśmy reprezentacją Brazylii, gramy wszystkimi zawodnikami . Rodrigo [zmiennik Lucarellego - przyp.red.] prezentuje się dobrze. Mieliśmy szansę wyjść na prowadzenie 12:10 w tie-breaku. Nie będziemy szukać usprawiedliwienia w problemach fizycznych. Musimy się skupić na tym, co zrobiliśmy. Polska drużyna okazała się lepsza - nie ma wątpliwości Bruno.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Bruno Rezende o atutach reprezentacji Polski

Brazylijski rozgrywający wskazał także na elementy, które jego zdaniem zdecydowały o zwycięstwie “biało-czerwonych". - Polscy siatkarze grali agresywnie przez całe spotkanie, lepiej niż my atakowali z “wysokich piłek". To zrobiło różnicę - uważa 36-letni siatkarz.

Sam Bruno po meczu mógł wysłuchać także pochwał od Nikoli Grbicia . Trener polskiej reprezentacji nazwał go “jednym z najlepszych rozgrywających w historii" i przekonywał, że wiedział, że wcześniej czy później doświadczony siatkarz pomoże drużynie.

Z brazylijskimi mediami po spotkaniu porozmawiał z kolei Dal Zotto. Szkoleniowiec drużyny z Ameryki Południowej podkreślał, że jego drużyna walczyła do końca.

- Naprawdę chcieliśmy dotrzeć do jeszcze jednego finału. Wszyscy się na tym skoncentrowaliśmy, ale to nie zadziałało. Mecz rozstrzygnęły detale. Teraz musimy być cierpliwi i myśleć o brązowym medalu, to niezwykle ważne dla naszej drużyny - zaznacza, cytowany przez portal webvolei.com.br.