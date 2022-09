Wymowne słowa Grbicia po wygranej z Brazylią. “To nigdy się nie zdarzyło”

Sobotni półfinał mistrzostw świata był pełen zwrotów akcji. Brazylijczycy wygrali pierwszego seta, mimo że Polacy obronili dwie piłki setowe i byli o włos od doprowadzenia do gry na przewagi. Dwie kolejne partie padły łupem gospodarzy, ale rywale doprowadzili do tie-breaka. W nim również prowadzenie przechodziło z rąk do rąk.

- Po pierwszym secie byłem nieco zatroskany. Nie dlatego, że nie graliśmy dobrze, ale przez poziom siatkówki, jaki zaprezentowali przeciwnicy. Był niesamowity. Mieliśmy jakieś 30 procent skuteczności w ataku po pozytywnym przyjęciu. To się nigdy nie zdarzyło. Nawet przeciwko USA mieliśmy w tej statystyce około 80 procent. Rywale obniżyli nas do tego poziomu, bo dotykali wszystkich piłek, świetnie bronili - opowiada Grbić.

Serb przyznał, że przez głowę przemknęła mu myśl, że jeśli Brazylijczycy nadal będą się tak prezentować, polscy siatkarze mogą przegrać 0:3. Podkreśla jednak, że nie przestraszył się rywali.

- Widziałem ich język ciała. To dzięki niemu możesz zobaczyć pewność siebie i to, że niczego się nie obawiasz. To było widać w ich oczach, ale zmieniło się po drugim secie. Wróciliśmy do naszego poziomu, naciskaliśmy serwisem. Te dwa sety były nieco łatwiejsze do wygrania, od początku prowadziliśmy. Ale w czwartym stało się to, co w starciu z USA. Kiedy stawiasz takie drużyny pod ścianą, ich reakcją jest najlepsza możliwa siatkówka, na jaką ich stać - zaznacza trener.

Mistrzostwa świata w siatkówce. :Dlatego jestem z nich tak dumny"

O losach spotkania rozstrzygnął dopiero tie-break. W nim rywale polscy siatkarze prowadzili już trzema punktami, ale Brazylijczycy potrafili odrobić straty. Wszystko rozstrzygnęło się w ostatnich akcjach. W tej partii Grbić widział w oczach swoich zawodników przede wszystkim koncentrację.

- Dlatego jestem z nich tak dumny. Potrafią wrócić do gry, jak wcześniej z Iranem, USA czy teraz z Brazylią. Mieliśmy wynik 12:12 w tie-breaku w półfinale mistrzostw świata. Byli cierpliwi, nie ryzykowali, ale grali agresywnie wtedy, gdy był na to czas. Jak Śliwka, który zdobył punkt na 13 czy 14:12. Dlatego powiedziałem, że jest stworzony do takich meczów. Pokazał to na boisku. Cieszę się z tego, podobnie jak z gry pozostałych zawodników - zaznacza Grbić.

Szkoleniowiec reprezentacji Polski stwierdził też, że jego siatkarzom udało się pokonać “najlepszą drużynę w historii siatkówki". Przed nim wciąż jednak jeszcze jeden mecz. Już przed ćwierćfinałem z USA Serb zapowiadał, że jego siatkarze mają do rozegrania trzy finały. Teraz czas na ten prawdziwy.

- Pierwszy wygraliśmy, drugi też. Mam nadzieję, że trzeci z rzędu również wygramy. Bez względu na to, z kim będziemy się mierzyć, to będzie świetny zespół. Nikt nie kwalifikuje się do tego etapu łatwo, trzeba grać dobrą siatkówkę - uważa Grbić.

