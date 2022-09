Wyjątkowy gest irańskiego siatkarza. Zmianę widać od razu

Reprezentacja Iranu zagra dziś w Arenie Gliwice z Brazylią o awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. - Każdy wie, jak duża jest waga tego meczu. Ale jesteśmy na to mentalnie i fizycznie gotowi. Nie poddamy się do ostatniego punktu - zapewnia Milad Ebadipour, kapitan Irańczyków. Na mistrzostwach świata w irańskiej kadrze wyróżnia się środkowy Amir Hossein Toukhteh, który zdecydował się na gest wsparcia dzieci walczących z nowotworem.