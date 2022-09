Wyjątkowy dzień Nikoli Grbicia. Przed nim najważniejszy mecz

Mistrzostwa świata w siatkówce. Polacy wyglądają lepiej od Amerykanów

Tamtą reprezentację Serbii prowadził zresztą Grbić. Teraz kierowana przez niego polska drużyna wydaje się mieć wszystko, by pokonać Amerykanów w ćwierćfinale. Zrobiła to już w fazie grupowej, choć trzeba pamiętać, że wówczas w drużynie USA nie było podstawowego rozgrywającego Micaha Christensona . Dotąd “biało-czerwoni" w przekroju całego turnieju sprawiają lepsze wrażenie od Amerykanów. Błyszczy Kamil Semeniuk , świetnie spisują się polscy środkowi, coraz lepiej z kolegami - zwłaszcza Bartoszem Kurkiem - współpracuje debiutujący na dużej imprezie Marcin Janusz .

Polska - USA. Nikola Grbić przypomina złoto olimpijskie z Sydney

- Taki mecz jak ten z Turcją podniósł morale amerykańskiej drużyny. Kiedy udaje się odwrócić taką sytuację, to ułatwia zadanie, gdy znajdziesz się w niej ponownie. To zdarzało mi się wiele razy. Raz w czasie igrzysk w Sydney, w drodze do złotego medalu. Przegrywaliśmy w piątym secie z Holandią 8:11, mieli piłkę na 8:12, ale zaatakowali w aut. My wróciliśmy do gry, wygraliśmy 17:15 w tie-breaku - przypomina Grbić.