Wyjątkowe zachowanie Kurka pomogło pokonać Brazylię. "Byłem tam”

Gdyby nie Kurek, zwycięstwa z Brazylią mogłoby nie być. I to nie tylko dlatego, że zdobył aż 24 punkty, najwięcej ze wszystkich polskich zawodników. Wniósł bowiem do gry coś, czego nie widać w statystykach. W kluczowym momencie tie-breaka, przy wyskoku do bloku, schował ręce przy ataku Joandrego Leala. Przechytrzył doświadczonego przyjmującego, który posłał piłkę w aut.

Po spotkaniu poprawił dziennikarza, który pytał go o to zachowanie, przywołując jednak atak Wallace’a. - Leal. Byłem tam, to wiem - zaznaczył z uśmiechem. - Trzeba grać z tymi wielkimi zawodnikami, bo mają wszystko w ataku i potrafią wykorzystać każdą niedokładność. Natomiast po coś przygotowujemy się od meczów, robimy odprawy techniczne, by wiedzieć, jak zachowują się w kluczowych momentach.