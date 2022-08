Wyjątkowe urodziny Bartosza Kurka. “To chyba była największa impreza”

Kurek zanotował udany występ, zdobył 20 punktów - najwięcej w drużynie. Taką grą efektownie podsumował dzień, w którym kończył 34 lata. Obchodził urodziny w wyjątkowych okolicznościach, na trybunach oklaskiwało go dziewięć tysięcy ludzi. Spodek wypełniony po brzegi zgotował siatkarzom wielką owację, na trybunach po ostatnim gwizdku było słychać gromkie "dziękujemy!" .

Zapytaliśmy więc polskiego atakującego, czy kiedykolwiek na jego urodzinach było więcej osób? - Nie, do tej pory zawsze przeżywałem je na zgrupowaniach z chłopakami albo w domu z najbliższą rodziną. To chyba była największa impreza - przyznał ze śmiechem Kurek.

Bartosz Kurek obchodził urodziny. "Tort Łysego" i śpiewy kolegów

We wtorek na świętowanie nie było czasu, ale koledzy pamiętali o swoim kapitanie dzień przed meczem. Odśpiewali mu sto lat już na treningu, później również w hotelowej stołówce. Pojawił się nawet wyjątkowy tort w “biało-czerwonych" barwach z hashtagiem #tortłysego. To nawiązanie do “Gangu Łysego". Tym żartobliwym terminem część kibiców określa bowiem od poprzedniego sezonu reprezentację Polski.