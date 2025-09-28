Przypomnijmy, że ciąg nieszczęść w półfinałowym boju Polaków z Włochami w dużej mierze zaczął się od tego, że dzień wcześniej, na finiszu treningu, coś niepokojącego w górnej części mięśni brzucha poczuł Bartosz Kurek. Początkowo badanie nie wykazało niczego niepokojącego, ale nazajutrz dolegliwość dała znać o sobie i powtórzone badanie już wykazało, że doszło do opuchnięcia jednego z mięśni. Czyli kontuzja być może nie poważna, ale na pewno bolesna, która uniemożliwiała kapitanowi grę w ataku.

Grbić tłumaczy, dlaczego nie dał szansy Szalpukowi

Grbić, co od początku mistrzostw świata potwierdzał, miał taką ideę, aby właśnie Kurka oraz Norberta Hubera, którzy borykali się z problemami zdrowotnymi, budować w warunkach bojowych, czyli regularnością występów od fazy grupowej w Manili. Obaj rozpoczęli mistrzostwa w pierwszym garniturze, cały czas stanowiąc zawodników wyjściowego składu. Czy między innymi ta intensywność meczów, zwłaszcza że Kurek był na parkiecie jednym z liderów zespołu i otrzymywał bardzo wiele piłek, na końcu przyczyniła się do problemów? Teraz można tylko gdybać.

Faktem jest, że w arcytrudnej sytuacji znalazł się Kewin Sasak. Wielu, widząc tę wymuszoną roszadę, od razu przypomniało sobie, że przecież niedawno był bohaterem finału z Włochami w Lidze Narodów. Jednak nie wszyscy chcieli pamiętać, że wówczas był w absolutnym rytmie meczowym. A teraz? Miał za sobą ledwie pojedyncze minuty, tymczasem znalazł się w sytuacji, gdy musiał od razu zagrać zjawiskową siatkówkę przeciwko aktualnym mistrzom świata. Czy to było realne? Mecz pokazał, że cuda w sporcie zdarzają się mniej często niż pewna logika. Widać było, że dopiero wraz z meczem zaczął się rozkręcać. Niestety napędzony, włoski pociąg, już wtedy odjechał.

Ciekawie było także na przyjęciu. Wilfredo Leon radził sobie naprawdę nieźle z potężnymi zagrywkami Włochów, ale gdy trzeba było, Grbić szukał rozwiązania m.in. z Maksymilianem Graniecznym. Nasz nominalny libero w tym turnieju odkurzył sobie boiskową pozycję z dawnych czasów. Oczywiście były to tylko ruchy chwilowe i zadaniowe.

Natomiast szkoleniowiec postanowił także skorzystać z usług Tomasza Fornala, co do którego nie było w ogóle pewności, czy będzie zdolny do gry z powodu problemów z plecami. Co więcej, jak zdradził nam trener po przegranym półfinale, nie ma gwarancji, że "Forni" będzie do jego dyspozycji przeciwko Czechom. Wiele osób, ekspertów i kibiców, zastanawiało się głośno: "dlaczego zatem Grbić nie posłał na parkiet czwartego, w pełni zdrowego, Artura Szalpuka, którego po nominacji do mistrzowskiej "14" tak bardzo zachwalał?

Grbić usłyszał to pytanie. Najpierw sam odpowiedział pytaniem: - Zamiast kogo? Zamiast Leo?

"Leona, Semeniuka. Leon też miał taki moment, gdy nic mu nie wychodziło" - padła odpowiedź dziennikarki. I wtedy pełniejsze zdanie zabrał Grbić.

Grbić: Artur i Leo razem mieliby dużo problemów na przyjęciu

Nie jest tak, że jeśli jeden zagrywa lub nie atakuje dobrze, to od razu musimy go zmienić. Artur nie zagrał i wcześniej praktycznie nie grał. To nie jest łatwe, w tym momencie, w półfinale wejść z ławki zagrać lepiej niż Leo. Ja mam pewną wiedzę na temat tego, jak oni mogą reagować i co jest w ich głowach, kiedy są takie mecze. Dlatego wszystkie decyzje, które podejmuję, wynikają z tego, że znam moich zawodników i wiem, jaka jest sytuacja - zaczął szkoleniowiec.

A następnie przeszedł płynnie do Semeniuka. - "Semen" miał dużo problemów w ataku, ale wszystkiego nie oddają statystyki. Jeśli popatrzysz z jakich piłek musiał atakować, to zobaczysz, że cały czas miał dwóch-trzech blokujących. Próbował dwa-trzy razy grać po bloku, ale piłka wpadła na naszą stronę i nikt nie podbił. Ja muszę analizować takie rzeczy, żeby wiedzieć więcej i móc się przekonać, czy z tą piłką, którą miał, dokonywał najlepszego rozwiązania. I uważam, że do pewnego momentu tak robił, ale potem miał problemy i dlatego go zmieniłem - przedstawiał swoją optykę.

Na koniec raz jeszcze wziął na tapet dwa nazwiska, Szalpuka i Leona. - Artur i "Leo" razem mieliby dużo problemów na przyjęciu. Dlatego robimy te zmiany z Maksiem, bo potrzebujemy poprawić ten element - odparł trener "biało-czerwonych".

Z Manili - Artur Gac

