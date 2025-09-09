Wszyscy już mówią o złotym medalu, a polski siatkarz zaskakuje. "Trochę pokory"

Artur Gac, Interia: Poniekąd wszystkie oczy są zwrócone na ciebie. Grasz na takiej pozycji w zespole, że odpowiedzialność jest bardzo duża, dystrybucja piłek zależy od ciebie. Przed wami wielki turniej mistrzowski, pod nieobecność Marcina Janusza dokonała się wielka zmiana, wchodzisz do pierwszego składu i możesz być jednym z kluczowych zawodników. Czujesz to wszystko, co wymieniłem, że to jest szalona odpowiedzialność?

Marcin Komenda, rozgrywający polskiej kadry: - Na pewno czuję, natomiast staram się o tym nie myśleć. Chcę po prostu wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej i tym się kieruję. Czyli zrobić wszystko, żeby ta drużyna jak najlepiej funkcjonowała i to jest jedyny mój cel. Oczywiście pozycja rozgrywającego jest wdzięczna i niewdzięczna, bo rozgrywający jest pewnie pierwszą osobą, którą najprościej skrytykować Kiedy natomiast się wygrywa, wtedy na pewno tego rozgrywającego w jakimś stopniu się docenia. Moja pozycja jest bardzo odpowiedzialna, ale tak jest skonstruowany ten sport, że każdy ma swoje cele, role i musi się z nich wywiązywać. I ja po prostu będę się starał wywiązać z tej roli jak najlepiej. A jak to wyjdzie, dopiero pokaże turniej, za kilka tygodni będziemy mogli powiedzieć czy to wyszło dobrze, czy gorzej. Ja mogę obiecać, że dołożę wszelkich starań i dam z siebie wszystko, żeby Polska przywiozła z tego turnieju dobry wynik.

Dobry wynik?

- No dobry wynik. Dobrym wynikiem na pewno dla naszej reprezentacji będzie medal i na pewno musimy w tym kierunku mierzyć i o takich celach myśleć.

Będziemy robić dalszą gradację? Dobry wynik, medal i jeszcze dołożymy coś trzeciego czy na razie się zatrzymamy?

- (śmiech) Idziemy mecz po meczu, natomiast na pewno każdy z nas myśli o tym, żeby być w tej najważniejszej fazie rozgrywek, czyli pierwszej czwórce. Jeżeli tam się zameldujemy, to każdy z nas będzie myślał o tym, żeby wygrać mistrzostwo świata. Ja lubię zawsze mieć trochę pokory w sobie i troszkę szacunku też do przeciwników. Oczywiście znamy swoją wartość, jesteśmy jednym z faworytów, natomiast często już na pewnym poziomie decyduje dyspozycja dnia oraz takie niuanse, że naprawdę jedna, dwie akcje potrafią zmienić losy meczu. Oczywiście chcemy wygrać mistrzostwo świata, ale myślę, że na ten moment bezpiecznie będzie powiedzieć, że celujemy w medal.

Jestem bardzo wdzięczny za to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Oczywiście, że nie wszystko zawsze układało się tak, jakbym sobie tego życzył, natomiast wydaje mi się, że życie na tym też polega, żeby uczyć się na porażkach i podnosić się, kiedy coś się nie układa. Naprawdę bardzo doceniam to, że mogę być w tak wielkim, zaszczytnym gronie, jakim jest reprezentacja Polski.

A masz takie poczucie, że całą lub niemal całą robotę udało się wykonać w procesie treningowym oraz w meczach kontrolnych, jak te na memoriale Wagnera? A może z twojej perspektywy fakt, że Bartosz Kurek i Norbert Huber tak późno dołączyli do grupy, sprawił, że nie miałeś pełnego komfortu, by na rozegraniu z nimi wypracować pełnię automatyzmów?

- Ja myślę, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić do tej pory, żeby ta drużyna jak najlepiej funkcjonowała. Bardzo ciężko przepracowaliśmy okresy w Zakopanem. Myślę, że ten memoriał też pokazał nam kilka rzeczy, które możemy z tych spotkań wyciągnąć, do poprawy, ale i pozytywne aspekty. Mam wrażenie, że naprawdę jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby być w dobrej dyspozycji na mistrzostwach świata. A to, że Bartek czy Norbert dołączyli później, nie zmienia za dużo, bo to są świetni zawodnicy, którzy bardzo szybko potrafią się zaadoptować do drużyny i naprawdę jestem spokojny o to, że będziemy dobrze dysponowani.

Twoja kariera i cały ciąg zdarzeń od chłopaka, który w młodym wieku najpierw był piłkarzem, później parał się piłką ręczną, aż w pewnym momencie usłyszał dość bolesną diagnozę i nie było wiadomo, jak dalej twoja historia się potoczy, do największych imprez sportowych świata - to coś, co napawa cię dumą?

- Jestem bardzo wdzięczny za to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Oczywiście, że nie wszystko zawsze układało się tak, jakbym sobie tego życzył, natomiast wydaje mi się, że życie na tym też polega, żeby uczyć się na porażkach i podnosić się, kiedy coś się nie układa. Naprawdę bardzo doceniam to, że mogę być w tak wielkim, zaszczytnym gronie, jakim jest reprezentacja Polski. Nasza drużyna jest co roku faworytem każdej imprezy. Mamy wybitnych zawodników, więc bardzo się z tego cieszę i mimo tych przejść, które miałem czy za dzieciaka, czy potem już w dorosłej siatkówce, to naprawdę super jest być w tym miejscu i po prostu cieszę się chwilą.

Z kim mieszkasz w pokoju?

- Z Kubą Popiwczakiem.

Para z wyboru czy ze wskazania?

- Z wyboru. Przed zgrupowaniami konsultowaliśmy się i podjęliśmy decyzję, że będziemy razem. My z Kubą znamy się długo, bo jeszcze za młodzieżowej siatkówki graliśmy przeciwko sobie. Poza tym jesteśmy z jednego rocznika, tak że wydaje mi się, że jedna i druga strona może być zadowolona z tego, jaki mamy pokój.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

