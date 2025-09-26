Artur Gac, Interia: Lukas, ogromne gratulacje, piszecie tutaj w Manili spektakularną historię zwycięstwem w ćwierćfinale nad Iranem 3:1. Czy do was to wszystko już dociera?

Lukas Vasina: - Bardzo ci dziękuję. Tak, dzisiaj to do nas już dotarło, ale wczoraj po meczu ciężko było uwierzyć, że w ogóle coś takiego zrobiliśmy i awansowaliśmy do półfinału mistrzostw świata. Sam nawet nie pamiętałem, kiedy po raz ostatni to się zdarzyło. Dopiero z materiałów dziennikarskich dowiedziałem się, że po raz ostatni taki wynik miał miejsce 55 lat temu, ale wtedy jeszcze oczywiście była Czechosłowacja. Dla nas to ogromny sukces, bycie w Top 4 między takimi zespołami, jak Polska, Włochy i Bułgaria. Dla mnie to coś niesamowitego, widać efekty naszej ciężkiej pracy. Jestem bardzo dumny z całej naszej czternastki. Uwierz mi, to niezwykłe, jak my się razem wspieramy.

Najkrócej mówiąc: co sprawiło, że poza potknięciem z Brazylią w grupie, wygraliście dotąd cztery spotkania?

- Co jest kluczem? Właśnie to, że trzymamy się razem, stanowimy wielki kolektyw. Jesteśmy jak roboty, a jak coś się w jednym zepsuje, to następny zawodnik zrobi to samo, ale lepiej. Ten tzw. team spirit jest potężny. Jeden z drugiego skoczyłby w ogień i to daje nam ogromną siłę. A dodatkowo to, że my w tych meczach nie jesteśmy faworytami, sprawia, że mecze są dla nas łatwiejsze.

A choć w jednym meczu czuliście, że bardziej na was spoczywa ta rola?

- Szczerze mówiąc w 1/8 z Tunezją. Tam czuliśmy troszeczkę, że możemy być lepsi. Był to bowiem pierwszy i jedyny mecz na tym turnieju, gdy byliśmy wyżej w rankingu światowym niż przeciwnik. I tam czuliśmy trochę presję, pamiętając też, że dwa lata temu z nimi wygraliśmy. Bardzo chcieliśmy awansować do najlepszej ósemki i faktycznie tu czuć było, że mamy pewne oczekiwania. Dlatego byłem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło. Jednak z jednego powodu jest mi przykro, bo każdy mówi, że ta turniejowa drabinka wyszła nam łatwo. To prawda, że jest ona dla nas łatwiejsza, ale poza Tunezją, Iran już był dużym wyzwaniem, podobnie jak teraz Bułgaria w półfinale. Ale zapomina się, co musieliśmy zrobić, aby awansować do tej pucharowej drabinki. A musieliśmy wyjść z grupy z trzema rywalami (Serbia, Brazylia i Chiny - przyp.), z których każdy gra w Lidze Narodów. A przecież my graliśmy tylko Ligę Europejską i w dodatku jej nie wygraliśmy. Więc dla nas już to, że wygraliśmy pierwszy mecz z Serbią, było ogromnym sukcesem.

Często zwracamy uwagę, ale także trenerzy i zawodnicy, iż to nie było tak, że niespodzianki i sensacje na tym turnieju były dziełem przypadku. Zespoły skazywane na pożarcie wygrywały zasłużenie.

- Otóż to, te mistrzostwa świata to jedna, duża niespodzianka. Bo już w grupach zespoły słabsze, jak my ze Serbią, tak w innej Finlandia z Francją. Potentaci już żegnali się po fazie grupowej, co było kompletnie nieoczekiwane przed turniejem. Jestem bardzo szczęśliwy, że pokazujemy tutaj w tych dwóch półfinałach moc europejskiej siatkówki.

Mówisz o pieniądzach... Nikt nam nie powiedział, ile kasy tutaj zarobimy. Jednak myślę, że my tutaj nie jesteśmy dla pieniędzy, tylko dla tego, by obudzić ludzi w Czechach do siatkówki. Aby wiedzieli, że jest taka drużyna, która jest w fazie medalowej i nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Co dzieje się w Czechach? Opinia publiczna i czołowi politycy w kraju szaleją z radości? Wyobrażam sobie, że u nas byłyby wpisy na portalu X premiera, prezydenta i jeszcze paru innych wiodących postaci.

- Na razie nie mamy wiadomości od premiera, ani od prezydenta (uśmiech). Tylko dużo dziennikarzy o nas pisze. Bo naprawdę ten sport, nasza kochana siatkówka, nie jest w Czechach niestety tak popularna jak w Polsce. Ale mam nadzieję, że po tych mistrzostwach w końcu pójdzie w górę w mojej ojczyźnie. Naprawdę mam teraz, żeby nie przesadzisz, kilka stów, a może i więcej prywatnych wiadomości od ludzi, których nawet nie wiedziałem, że znam lub oni mnie. I to jest coś niesamowitego. Dostaję takie wiadomości, że cały Czechy trzymają za nas kciuki, bo jest to coś niesamowitego, że osiągnęliśmy półfinał mistrzostw świata. Jak już wczoraj mówił Patrik Indra w wywiadzie, chcielibyśmy choć w dziesięciu procentach mieć takie zainteresowanie, jakie w Polsce mają polscy siatkarze. Tu każdy ich zna, trzyma za nich kciuki i ich wspiera, a u nas jest sportem gdzieś na piątym miejscu. Za hokejem, piłką nożną, piłką ręczną i koszykówką. Kibice nie obserwują za dużo siatkówki, więc naprawdę mam nadzieję, że po tej imprezie zmieni swoje położenie.

Czy jest perspektywa na to, że wy na Filipinach możecie "rozbić bank"? Mianowicie może ktoś z decydentów z przekonaniem, że furory nie zrobicie, rzucił w przestrzeń kosmiczną kwotę za zdobycie medalu i teraz mógłby mieć problem?

- (śmiech) Nikt nam tak nie powiedział. No właśnie, to co zaznaczyłeś w pytaniu, nikt w nas nie wierzył. Jak wylecieliśmy z Czech, to widzieliśmy tylko komentarze, że po fazie grupowej wrócimy do Czech z wynikiem 0:9 w setach. Naprawdę chcieliśmy tym wszystkim ludziom pokazać, którzy w nas nie pokładali nadziei, że warto w nas wierzyć. I z tego też jestem dodatkowo bardzo szczęśliwy. Mówisz o pieniądzach... Nikt nam nie powiedział, ile kasy tutaj zarobimy. Jednak myślę, że my tutaj nie jesteśmy dla pieniędzy, tylko dla tego, by obudzić ludzi w Czechach do siatkówki. Aby wiedzieli, że jest taka drużyna, która jest w fazie medalowej i nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

My mamy bardzo ciężki mecz, nazywany przedwczesnym finałem, czyli w półfinale starcie z Włochami. Ale wyobrażasz sobie, że w rozgrywce o złoto w Manili dochodzi do finału Polska - Czechy?

- To się zgadzam, że Polska ma bardzo, bardzo trudny półfinał. To naprawdę miał być finał mistrzostw świata, ale drabinka bardzo źle się poukładała. Jestem pewien, że ten mecz będzie stał na bardzo wysokim poziomie, pojedynek na miarę finału. Z drugiej strony my jesteśmy bardzo skromni, bo nikt nie oczekiwał, że w ogóle wyjdziemy z tej grupy. Idziemy mecz po meczu, teraz czas na Bułgarię. Z pewnością zostawimy serduszka na boisku i zobaczymy, na co to wystarczy.

Bułgaria pokazała z USA, że jest gotowa "umierać" za wynik.

- O tak, doskonale to powiedziałeś. Zgadzam się w pełni, przecież przegrywali już 0:2 w setach z wielkimi Stanami Zjednoczonymi, a w wielkim stylu odwrócili losy i wygrali 3:2. To będzie dla nas bardzo trudny przeciwnik, ale który rywal na mistrzostwach świata nie jest wymagający?

Rozmawiał Artur Gac, Manila

Polsat Sport Polsat Sport

Lukas Vasina w ataku ROLEX DELA PENA EPA

Lukas Vasina był liderem czeskiej drużyny w meczu z Brazylią VolleyballWorld materiały prasowe