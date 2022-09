Włoskie media dosadnie reagują na to, co ich ulubieńcy zrobili w finale

Rzadko zdarza się, aby w weekendowy wieczór w dniu rozgrywek piłkarskiej Serie A wiadomości z innej dyscypliny zdominowały serwisy informacyjne, nie tylko sportowe. Tak stało się w niedzielę przed północą po wygranej Włochów z Polską, co wywołało we wszystkich mediach ogromny entuzjazm.

Włoskie media: Polscy kibice zorientowali się, że "klimat się psuje"

Agencja Ansa przypomina, że to czwarte mistrzostwo świata dla Włochów w historii siatkówki. Odnotowuje, że począwszy od trzeciego seta Włosi zaczęli przejmować kontrolę nad meczem popełniając coraz mniej błędów i jednocześnie przysparzając coraz więcej problemów rywalom.

Dziennik "La Repubblica" zauważa nie bez sarkazmu odnosząc się do owacji i okrzyków kibiców gospodarzy: "Słabość przeciwnika mierzy się decybelach; wiedzieli to Włosi. Gdy stopniowo obniżała się wrzawa w Spodku, co było odbiciem strachu polskich faworytów, kształtu nabierał wyczyn" Włochów.