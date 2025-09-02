Massimo Botti w poprzednim sezonie poprowadził Bogdankę LUK Lublin do historycznego mistrzostwa Polski, jego podopieczni triumfowali też w Pucharze Challenge. Włoski trener po zakończeniu kampanii zdecydował się na nowe wyzwania i wprawdzie pozostanie w kraju nad Wisłą, jednak w innym otoczeniu - poprowadzi Asseco Resovię Rzeszów. Razem z nowym zespołem rozpoczął już przygotowania do sezonu klubowego, ale jednocześnie śledzi to, co dzieje się w rozgrywkach reprezentacyjnych.

Botti w rozmowie z plusliga.pl podkreślił, że podczas nadchodzących mistrzostw świata będzie kibicował przede wszystkim swoim rodakom, którzy na Filipinach będą bronili tytułu mistrzowskiego. Jak zauważył, zarówno selekcjoner Italii Ferdinando De Giorgi, jak i sami zawodnicy, są pod presją.

"Mówimy zresztą o drużynie, która w tym sezonie zdobyła już srebrny medal w Lidze Narodów, co nie jest przecież złym wynikiem. Prawdopodobnie oczekiwania wobec włoskiego zespołu po zdobyciu mistrzostwa świata w przeszłości są bardzo wysokie. Wszyscy zakładali, że ta młoda drużyna, ten młody skład, może się tylko poprawiać i grać w przyszłości jeszcze lepiej" - dodał.

Massimo Botti kibicuje Włochom. I przygląda się polskim siatkarzom

Włosi zmagają się jednak z problemami kadrowymi. Z gry z powodu poważnej kontuzji wypadł Daniele Lavia, co teoretycznie osłabia potencjał obrońców drużyny. Z drugiej strony, jak zauważył Botti, przyjmującego zastąpił Mattia Bottola, który też gwarantuje wysoki poziom gry.

Uważam, że reprezentacja Włoch to świetna drużyna. Przed przyjazdem do Rzeszowa oglądałem ich treningi. Są w dobrej formie i im kibicuję

Jednocześnie Botti nie ukrywa, że śledzi także występy reprezentacji Polski. Mecze "Biało-Czerwonych" na mistrzostwach świat ma zamiar oglądać głównie pod kątem gry Marcina Komendy, Wilfredo Leona i Kewina Sasaka, których trenował w Bogdance. Trener prosto z mostu wyznał, że jest pod wrażeniem ich ostatniej dyspozycji.

"Bardzo podoba mi się postęp Kewina i Marcina, a wszyscy znają bardzo wysoki poziom Wilfredo. Cieszę się jednak, że Wilfrego potrafi grać z taką regularnością i jest cały czas do dyspozycji, bo pamiętam, że na początku zeszłego sezonu jak pracowałem w Lublinie, to były co do tego pewne wątpliwości. Bardzo się cieszę z tego, że Wilfredo cały czas gra, ponieważ wszyscy lubią oglądać tego typu graczy na boisku" - zaznaczył.

Przypomnijmy, że wspomniana trójka ma duże szanse na to, by podczas czempionatu na Filipinach stanowić o sile polskiej kadry. Wilfredo Leon jest "pewniakiem" do gry na przyjęciu reprezentacji, gdzie u boku Tomasza Fornala ma stanowić ważne ogniwo zespołu. Marcin Komenda wygrał z kolei rywalizację z Janem Firlejem o miano podstawowego rozgrywającego, z kolei Kewin Sasak świetnymi występami w Lidze Narodów rzucił wyzwanie Bartoszowi Kurkowi. To właśnie z kapitanem zespołu będzie walczył o miejsce w ataku "Biało-Czerwonych".

