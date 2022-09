Włoski środkowy z respektem o polskim siatkarzu. "Widziałem, co potrafi"

Damian Gołąb: Słowenia pokonana 3:0. Zwycięstwo przyszło łatwiej niż się spodziewaliście?

Gianluca Galassi, środkowy reprezentacji Włoch: Pokonanie Słowenii nigdy nie jest łatwe. To bardzo mocny zespół. Prawdopodobnie różnica pomiędzy tym sezonem, a ubiegłym rokiem, gdy spotkaliśmy się w finale mistrzostw Eruopy, jest taka, że jesteśmy bardziej doświadczeni i pewni siebie. Ale nigdy nie jest łatwo. Po prostu próbowaliśmy utrzymać jak najwyższy poziom przez cały mecz.

Po roku wróciliście do Spodka i znów wystąpicie w finale dużej imprezy.

- Jesteśmy tu znowu, to coś szalonego. Takie sytuacje nie zdarzają się zbyt często. Poprzedni rok był dla większości z nas pierwszym finałem mistrzostw Europy w karierze. Ten rok to dla wszystkich pierwszy finał mistrzostw świata. Powtórzę jeszcze raz: to szalone. Zagramy w tej samej hali, zmierzymy się jednak z innym przeciwnikiem. Mamy nadzieję, że Spodek znów będzie dla nas szczęśliwy.

Polska - Włochy. "Przeciwnicy są coraz mocniejsi"

Tym razem o złoty medal zagracie z reprezentacją Polski. Jak pan ocenia polską drużynę?

- Kiedy dochodzisz do samego końca turnieju, przeciwnicy są coraz mocniejsi. Z pewnością będzie to bardzo trudne spotkanie. Oglądaliśmy mecz Polski z Brazylią, widzieliśmy, jak reaguje publiczność. Z pewnością Polska z nami również będzie grać bardzo dobrze. Jedyne, co możemy zrobić, to dać z siebie wszystko na boisku. Postaramy się zagrać naszą najlepszą siatkówkę i wygrać. Wiemy, że będzie trudno, ale spróbujemy.

Gra w hali wypełnionej polskimi kibicami będzie dużym wyzwaniem?

- Nie chodzi tylko o publiczność. Przede wszystkim Polska to bardzo dobry zespół. Graliśmy z nią w Lidze Narodów i przegraliśmy. Teraz polscy siatkarze będą mieć ze sobą jeszcze kibiców, wszystko. Postaramy się naciskać na sto procent.

Jakie są największe atuty polskiej drużyny?

- Polacy bardzo dobrze serwują. Wszyscy w drużynie są wysocy, Polska ma wielkich blokujących. Musimy na to uważać. Grałem z Bartoszem Kurkiem, znam go i widziałem, co potrafi. W kategoriach młodzieżowych mierzyłem się z Jakubem Kochanowskim. Część polskich siatkarzy znamy dobrze, z niektórymi nie spotykaliśmy się zbyt często, ale to mocny zespół. Będziemy szukać rozwiązań w ataku i przyjęciu.

Przed finałem czujecie się mocni?

- Zdecydowanie tak. W stu procentach wierzymy w zwycięstwo. Gdyby tak nie było, w ogóle nie gralibyśmy w siatkówkę. Postaramy się wcielić naszą wiarę w życie.

Rozmawiał Damian Gołąb

