Bartosz Kurek 4

Tym razem Marcin Komenda posyłał do niego nieco mniej piłek, łącznie 15 w całym meczu. Kapitan reprezentacji Polski skończył 60 procent z nich, a to dobry wynik. Kiedy w końcówce drugiego seta nadział się na blok i przewaga "Biało-Czerwonych" stopniała, zrehabilitował się w następnej akcji. Tym razem Kurek nie wzbił się ponad solidność, ale też nie musiał. Jego notę obniża aż sześć błędów w polu zagrywki. W tym ten najbardziej spektakularny, gdy trafił piłką w stojącego pod siatką kolegę.

Marcin Komenda 5

Z każdym kolejnym występem na Filipinach, polski rozgrywający prezentuje się coraz lepiej. Z taką swobodą, jak przeciwko Turcji, jeszcze w tym turnieju nie grał. Na dobre rozhuśtał blok rywali w pierwszym secie, gdy wystawił aż sześć piłek do środkowych. W następnych partiach również potrafił rozegrać piłkę kolegom na pojedynczy, ruchomy blok. Sam tym elementem po raz kolejny dołożył punkt, wykorzystując swoje 198 cm wzrostu. Świetny występ.

Norbert Huber 4

Najlepszy mecz Hubera na Filipinach. W poprzednich spotkaniach było widać, że stracił dużą część sezonu reprezentacyjnego przez problemy ze zdrowiem. Wygląda jednak na to, że na kluczowe spotkania będzie w dobrej dyspozycji. Sporo było go w ataku, w drugim secie zdobył punkt zagrywką - a po swoich nieudanych serwisach w pierwszej partii był wyraźnie zdenerwowany. Nieźle pracował wyblokami, zabrakło tylko punktowego bloku.

Jakub Kochanowski 5+

Niespodziewanie to on zdobył dla Polski najwięcej punktów w pierwszym secie, do tego na otwarcie meczu błyszczał w bloku. W pierwszej partii był bezbłędny, lepiej zagrać się właściwie nie dało - ewentualnie mógł jeszcze dołożyć coś w polu serwisowym. I Kochanowski zrobił to w trzeciej partii, zaskakując rywali skrótem. W końcu w trzeciej partii raz pomylił się z pola serwisowego, ale potem zakończył mecz asem. 12 punktów i znakomity mecz polskiego środkowego. Byłaby szóstka, ale do "noty marzeń" trzeba poczekać na mecze o medale.

Polska - Kanada. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kamil Semeniuk nadal w formie. Wilfredo Leon przebudził się w trzecim secie

Kamil Semeniuk 5

Ponownie zastąpił w szóstce Tomasza Fornala, któremu nadal doskwierają problemy z plecami. I podobnie jak w 1/8 finału, znów był najlepiej punktującym zawodnikiem polskiej drużyny. Semeniuk na Filipinach czuje się znakomicie, do dobrej gry w ofensywie dodał pewność w przyjęciu - to on spisał się w polskim zespole pod tym względem najlepiej. Nawet przy problemach Fornala o pozycję przyjmującego w kadrze nie trzeba się martwić.

Wilfredo Leon 4

Dwie zepsute zagrywki w pierwszym secie, trzy w drugim i dwie w trzecim. A po stronie zysków tylko jeden as serwisowy. W ataku długo także nieco poniżej możliwości, ale ostatecznie dobił do solidnych 50 procent. Rekompensował to wszystko blokiem, którym dołożył aż cztery punkty. I na koniec z 14 "oczkami" na koncie to on był najlepiej punktującym ogniwem drużyny Grbicia. Ale stać go jeszcze na dużo więcej niż w meczu z Turcją.

Jakub Popiwczak 3+

Świetny w asekuracji po atakach kolegów, kilka efektownych interwencji w obronie. Gorzej było jednak w przyjęciu. Turcy starali się go omijać, ale kiedy już trafiali w jego strefę, leciały na niego prawdziwe "pociski" - to w pewien sposób tłumaczy tylko 25 procent tzw. pozytywnego przyjęcia.

Jan Firlej, Kewin Sasak, Maksymilian Granieczny - grali zbyt krótko, by ich ocenić.

MŚ siatkarzy. Polska pokonała Turcję VolleyballWorld materiały prasowe

Blok był mocnym elementem polskich siatkarzy w meczu z Turcją VolleyballWorld materiały prasowe

Kamil Semeniuk w ataku w czasie meczu Polska - Turcja VolleyballWorld materiały prasowe