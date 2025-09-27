Partner merytoryczny: Eleven Sports

Włosi nie hamowali się po wygranej z Polską. Przypomnieli, co zrobił Leon

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Reprezentacja Polski przegrała z Włochami 3:0 i nie zagra w finale mistrzostw świata siatkarzy na Filipinach. Biało-Czerwonym pozostaje walka o trzecie miejsce z Czechami. Na Półwyspie Apenińskim już zapanowała radość i wielkie nadzieje, że uda się obronić tytuł MŚ z 2022 roku. Naprzeciwko staną Bułgarzy, którzy sensacyjnie dostali się do finału. Będąc jeszcze w euforii, we włoskich mediach możemy przeczytać o występie naszych siatkarzy. Dziennikarze przypomnieli m.in. sytuację z Wilfredo Leonem.

Reprezentacja Włoch i Wilfredo Leon
Reprezentacja Włoch i Wilfredo Leonen.volleyballworld.commateriał zewnętrzny

Reprezentacja Włoch rozbiła Polskę w półfinale mistrzostw świata na Filipinach. W decydującym o finale meczu wygrali z biało-czerwonymi 3:0 (25:21, 25:22 i 25:23). Spotkanie było bardzo wyrównane, jednak za każdym razem lepsi byli przeciwnicy z Półwyspu Apenińskiego. Co więcej, Nikola Grbić nie mógł liczyć na swojego kapitana, Bartosza Kurka, który wypadł z powodu naderwania mięśni brzucha.

W meczu o trzecie miejsce reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami. To obecnie 18. ekipa rankingu FIVB, która zrobiła furorę na trwających jeszcze do jutra mistrzostwach świata. W półfinale nie sprostali jeszcze lepszym Bułgarom, którzy w finale powalczą o tytuł z Włochami.

    Włosi w euforii po wygranej nad Polakami

    Włoskie media czerpią z triumfu swojej reprezentacji w półfinałowym starciu z Polską. Przede wszystkim zauważają, że mierzyli się z silną reprezentacją, zajmującą pierwsze miejsce w światowym rankingu. W relacji na stronie "La Gazetta dello Sport" czytamy, że "Polska drużyna jest absolutnie przekonana, że może wygrać".

    - Wydawali się niezdolni do zrozumienia zdolności naszej drużyny do pozostania tam, do blokowania, a potem oddania wszystkiego w zamian, być może po dwóch obronach i przykryciu. Wygraliśmy epicki mecz, graliśmy pięknie - dodali dziennikarze cytowanego serwisu. Ich zdaniem, Włosi zaskoczyli Polaków, którzy byli pewni swojego sukcesu.

    W dalszej części Włosi wskazali na Kewina Sasaka, który zastępował kontuzjowanego Bartosza Kurka. 28-latek nie był najpewniejszym punktem naszego zespołu, co skrzętnie wykorzystali rywale. W serwisie "La Gazetta dello Sport" czytamy, że "Sasak nam pomaga".

    Włosi przypomnieli o sytuacji z Leonem

    O meczu Włochów z Polakami w półfinale mistrzostw świata przypomnieli także dziennikarze "Corriere dello Sport". Jak podaje PAP, ocenili oni, że "rewelacyjni Włosi rozgromili bardzo mocnych Polaków", którzy byli stawiani jako faworyci.

    Dalej czytamy o tym, że włoskim kadrowiczom udało się ograniczyć zagrożenie ze strony gwiazdy reprezentacji Polski, Wilfredo Leona. Przypomnieli też sytuację z nim w roli głównej, która miała miejsce pod koniec pierwszego seta. Nasz przyjmujący nie mógł opanować złości po tym, jak nie wyszła mu zagrywka. Później domagał się nagrania wideo po rzekomym bloku Włochów, jednak bezskutecznie.

    O reprezentacji Polski po meczu półfinałowym wypowiedział się trener Włochów, Ferdinando de Giorgi. Postanowił w wielkich słowach opisać grę naszych siatkarzy.

    Z Polską rozegraliśmy ostatnio wiele ważnych meczów, bo kiedy dochodzi się do finału turnieju, gra przeciwko Polsce oznacza, że gra się o coś poważnego. Jak dzisiaj; czasami byli dobrzy, dziś my byliśmy lepsi
    powiedział de Giorgi, cytowany przez serwis Tuttosport.

    Trener Włochów dodał, że jego zawodnicy nie stracili opanowania, nawet w obliczu nacisków ze strony biało-czerwonych. Kluczem do sukcesu, a więc awansu do finału mundialu, była koncentracja i wiedza, jak się wybronić i wyjść ze skutecznym kontratakiem.

    Co stało się z Bartoszem Kurkiem? Kapitan zabrał głos. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Dwóch zawodników w zielonych sportowych strojach podczas intensywnej gry w siatkówkę, jeden z nich przygotowuje atak do siatki z piłką w powietrzu, drugi okazuje radość i emocje po udanej akcji.
    Mecz Polska - Włochy przekreślił szanse ekipy Grbicia na złoto MŚ. Z lewej Kewin Sasak, z prawej Wilfredo LeonVolleyballWorldmateriały prasowe
    W centrum sportowiec w białym stroju siatkarskim z numerem 5, z logo DHL i włoską flagą, wykonujący gest zaciskania pięści, obok niego inny zawodnik w bordowym stroju, na tle rozmytej publiczności oraz schodów trybun.
    MŚ siatkarzy. Alessandro Michieletto był jednym z liderów reprezentacji WłochVolleyballWorldmateriały prasowe
    Siatkówka - reprezentacja Polski. Na zdjęciu WIlfredo Leon oraz Bartosz Kurek
    Siatkówka - reprezentacja Polski. Na zdjęciu WIlfredo Leon oraz Bartosz KurekPiotr Hukalo/East News / Iwanczuk/Sport/REPORTEREast News

