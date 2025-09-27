Reprezentacja Włoch rozbiła Polskę w półfinale mistrzostw świata na Filipinach. W decydującym o finale meczu wygrali z biało-czerwonymi 3:0 (25:21, 25:22 i 25:23). Spotkanie było bardzo wyrównane, jednak za każdym razem lepsi byli przeciwnicy z Półwyspu Apenińskiego. Co więcej, Nikola Grbić nie mógł liczyć na swojego kapitana, Bartosza Kurka, który wypadł z powodu naderwania mięśni brzucha.

W meczu o trzecie miejsce reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami. To obecnie 18. ekipa rankingu FIVB, która zrobiła furorę na trwających jeszcze do jutra mistrzostwach świata. W półfinale nie sprostali jeszcze lepszym Bułgarom, którzy w finale powalczą o tytuł z Włochami.

Włosi w euforii po wygranej nad Polakami

Włoskie media czerpią z triumfu swojej reprezentacji w półfinałowym starciu z Polską. Przede wszystkim zauważają, że mierzyli się z silną reprezentacją, zajmującą pierwsze miejsce w światowym rankingu. W relacji na stronie "La Gazetta dello Sport" czytamy, że "Polska drużyna jest absolutnie przekonana, że może wygrać".

- Wydawali się niezdolni do zrozumienia zdolności naszej drużyny do pozostania tam, do blokowania, a potem oddania wszystkiego w zamian, być może po dwóch obronach i przykryciu. Wygraliśmy epicki mecz, graliśmy pięknie - dodali dziennikarze cytowanego serwisu. Ich zdaniem, Włosi zaskoczyli Polaków, którzy byli pewni swojego sukcesu.

W dalszej części Włosi wskazali na Kewina Sasaka, który zastępował kontuzjowanego Bartosza Kurka. 28-latek nie był najpewniejszym punktem naszego zespołu, co skrzętnie wykorzystali rywale. W serwisie "La Gazetta dello Sport" czytamy, że "Sasak nam pomaga".

Włosi przypomnieli o sytuacji z Leonem

O meczu Włochów z Polakami w półfinale mistrzostw świata przypomnieli także dziennikarze "Corriere dello Sport". Jak podaje PAP, ocenili oni, że "rewelacyjni Włosi rozgromili bardzo mocnych Polaków", którzy byli stawiani jako faworyci.

Dalej czytamy o tym, że włoskim kadrowiczom udało się ograniczyć zagrożenie ze strony gwiazdy reprezentacji Polski, Wilfredo Leona. Przypomnieli też sytuację z nim w roli głównej, która miała miejsce pod koniec pierwszego seta. Nasz przyjmujący nie mógł opanować złości po tym, jak nie wyszła mu zagrywka. Później domagał się nagrania wideo po rzekomym bloku Włochów, jednak bezskutecznie.

O reprezentacji Polski po meczu półfinałowym wypowiedział się trener Włochów, Ferdinando de Giorgi. Postanowił w wielkich słowach opisać grę naszych siatkarzy.

Z Polską rozegraliśmy ostatnio wiele ważnych meczów, bo kiedy dochodzi się do finału turnieju, gra przeciwko Polsce oznacza, że gra się o coś poważnego. Jak dzisiaj; czasami byli dobrzy, dziś my byliśmy lepsi

Trener Włochów dodał, że jego zawodnicy nie stracili opanowania, nawet w obliczu nacisków ze strony biało-czerwonych. Kluczem do sukcesu, a więc awansu do finału mundialu, była koncentracja i wiedza, jak się wybronić i wyjść ze skutecznym kontratakiem.

Co stało się z Bartoszem Kurkiem? Kapitan zabrał głos. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mecz Polska - Włochy przekreślił szanse ekipy Grbicia na złoto MŚ. Z lewej Kewin Sasak, z prawej Wilfredo Leon VolleyballWorld materiały prasowe

MŚ siatkarzy. Alessandro Michieletto był jednym z liderów reprezentacji Włoch VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkówka - reprezentacja Polski. Na zdjęciu WIlfredo Leon oraz Bartosz Kurek Piotr Hukalo/East News / Iwanczuk/Sport/REPORTER East News