Włochy przed finałem mistrzostw świata w siatkówce. "Nie boimy się Polski"

Włosi w sobotnim półfinale spisali się świetnie: załatwili sprawę w trzech setach. Dla nich mecz ze Słowenią na pewno nie był tak wyczerpujący jak dla Polaków spotkanie z Brazylijczykami . Doceniają bardzo Biało-czerwonych, ale zamierzają zrobić to co Polska: czwarty raz zdobyć mistrzostwo świata.

Włosi przed finałem: "Poprawiamy się pod każdym względem"

"Jest wielka duma, jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale jest jeszcze przecież jedna gra do rozegrania. Myślę, że chłopaki odbywają tutaj naprawdę ważną podróż. Podoba mi się ich sposób bycia na boisku, chęć pomagania sobie nawzajem. Poprawiamy się pod każdym względem. Pomogły nam porażki w Lidze Narodów, ale nigdy nie ograniczałem naszych ambicji. Brak doświadczenia rekompensujemy umiejętnością współpracy, przyspieszamy proces zbiorowego rozwoju tak bardzo, jak to możliwe. Muszę podziękować chłopakom za zaangażowanie jakie zawsze wkładają w to, co robimy" - zaznaczył De Giorgio.