Nikola Grbić po zakończeniu Ligi Narodów dał kilka dni wolnego swoim podopiecznym, a ci po krótkich urlopach stawili się na zgrupowaniu w Zakopanem. Tam szlifują formę przed mistrzostwami świata, które rozpoczną się 12 września, a zarazem walczą o uznanie w oczach selekcjonera. Serb bowiem na czempionat będzie mógł zabrać tylko 14 zawodników, a więc musi skreślić jednego z zaproszonych na zgrupowanie siatkarzy.

Treningom "Biało-Czerwonym" z bliska przyglądał się Andrea Anastasi, który kilka dni temu gościnnie pojawił się na zgrupowaniu. Swoimi wrażeniami podzielił się w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. Jak zaznaczył, był pod wrażeniem poziomu skupienia zawodników, którzy wyglądali na w pełni skoncentrowanych.

"Nie było za dużo gadania, krzyków, tylko pełna koncentracja. Oczywiście, kiedy była na to przestrzeń pojawiały się żarty, ale one nie zakłócały przebiegu pracy. Widać, że ta grupa nie traci czasu" - stwierdził.

Andrea Anastasi chwali Nikolę Grbicia. I polskich siatkarzy

Anastasi zdradził, że o odpowiedni poziom koncentracji dba sam Grbić. Ze słów Włocha wynika, że serbski szkoleniowiec kilkukrotnie przerywał trening, by "powiedzieć kilka mocniejszych słów", a na koniec wygłosił motywującą przemowę. Anastasi, który sam w przeszłości prowadził reprezentację Polski (w latach 2011-2013) nie ukrywał, że jest pod wrażeniem tego, jak pracuje Grbić.

Uwielbiam obserwować pracę Nikoli i mam wrażenie, że do dzisiaj nie pozbył się tego instynktu zawodnika. Widać to w jego oczach, gdy obserwuje zespół podczas treningu. Spotkaliśmy się na początku jego kariery we Włoszech, gdy w 1996 r. po raz drugi trafił do Montichiari, a ja pracowałem tam jako trener. Zawsze był cholernie ciężko pracującym zawodnikiem i teraz jako trener też cały czas robi wszystko, żeby się rozwijać

Anastasi ciepłych słów nie szczędził też pod adresem podopiecznych Grbicia. Docenił m.in. dwóch 20-latków: Maksymiliana Graniecznego i Jakuba Nowaka, którzy przebojem wdarli się do seniorskiej kadry.

"Maks i Kuba mają dopiero po 20 lat, a już prezentują się naprawdę dobrze. Pamiętajmy też, że Nikola buduje już zespół z myślą o igrzyskach w Los Angeles, więc musi wprowadzać takich młodych graczy" - przypomniał.

Włoch zwrócił również uwagę na zawodnika, który jego zdaniem jest obecnie jednym z dwóch najbardziej kompletnych przyjmujących na świecie. Mowa o Tomaszu Fornalu. "On jest niesamowity! Razem z Alessandro Michieletto są według mnie najbardziej kompletnymi zawodnikami pod względem gry w bloku, obronie, zagrywce. Atakować też potrafią zarówno mocno, jak i nieco lżej, technicznie" - zauważył.

Anastasi kontynuując wątek świetnych przyjmujących docenił też Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona.

Andrea Anastasi Loris Cerquiglini/NurPhoto AFP

Tomasz Fornal w meczu z Iranem Artur Szczepanski/REPORTER East News

Trener reprezentacji Polski Nikola Grbić Marcin Golba AFP