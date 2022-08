Wilfredo Leon zjawi się w niedzielę w Katowicach. Wspaniała okazja!

Wilfredo Leon zjawi się w Katowicach w doborowym towarzystwie - krótko przed meczem Polaków na siatkarskich MŚ 2022

Leon bowiem do końca liczył na to, że zdoła wziąć udział w trwających mistrzostwach świata, ale niestety nie był w stanie powrócić do pełni formy przed turniejem po tym, jak wcześniej musiał przejść operację kolana. Selekcjoner Nikola Grbić podjął więc trudną decyzję o niepowoływaniu 29-letniego przyjmującego.