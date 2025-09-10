Wilfredo Leon zagrał pod inną flagą. Tego rekordu nikt już nie pobije, historyczny wyczyn

Wielkimi krokami zbliżają się siatkarskie mistrzostwa świata, które tym razem odbędą się na Filipinach. Reprezentacja Polski jest wymieniana w gronie faworytów do wywalczenia złotego medalu. Podopieczni Nikoli Grbicia w Azji będą mieli sporo do udowodnienia. Głównym celem z pewnością będzie poprawie wyniku osiągniętego przed trzema laty, gdy po porażce z Włochami "biało-czerwoni" skończyli "zaledwie" ze srebrnymi medalami.

Poza poważnym urazem Aleksandra Śliwki polską kadrę raczej omijają większe problemy zdrowotne. Drużyna wyselekcjonowana przez Grbicia stanowi mieszankę młodości z doświadczeniem. To drugie reprezentować mają przede wszystkim Bartosz Kurek i Wilfredo Leon.

32-letni aktualnie Leon przez wiele lat starał się, by móc grać dla Polski na arenie międzynarodowej. W końcu ten moment nadszedł, a debiut przypadł na towarzyskie spotkanie z Holandią rozegrane 27 lipca 2019 roku. Urodzony i siatkarsko wykształcony na Kubie siatkarz w przeszłości reprezentował barwy swojej pierwszej ojczyzny.

Wilfredo Leon już na początku kariery napisał historię siatkówki

Leon napisał historię światowej siatkówki już na samym początku swojej bogatej kariery sportowej. Debiut tego zawodnika w reprezentacji Kuby przypadł na starcie z Niemcami w ramach eliminacji do Igrzysk Olimpijskich, które w 2008 roku odbyły się w Pekinie. Szokowały nie tylko okoliczności, ale przede wszystkim osoba samego Leona. Urodzony w Santiago siatkarz w momencie rozgrywania spotkania liczył sobie zaledwie 14 lat i dziesięć miesięcy. W dzisiejszych czasach jest to sytuacja bardzo trudna do powtórzenia, żeby nie powiedzieć, że niemożliwa. A na pewno na światowym poziomie, na którym Kuba wówczas z pewnością grała.

Spotkanie z Niemcami, które ostatecznie rozstrzygnęło o wyjeździe do Pekinu, Kuba rozpoczęła fenomenalnie od prowadzenia 2:0. Z czasem jednak nasi zachodni sąsiedzi zdołali odrobić straty i po dramatycznym tie-breaku wywalczyli bezcenny triumf. 14-letni Leon na parkiecie pojawił się w czwartym secie, lecz nie odmienił losów tej partii. Co ciekawe, pierwsze kroki przyszłego reprezentanta "biało-czerwonych" na światowych parkietach z bliska obserwował polski sędzia tego spotkania Piotr Dudek.

2008 rok był dla Leona debiutem w kadrze, lecz z czasem ta kariera zaczęła rozkręcać się w niebotycznym tempie. Już w kolejnym sezonie Leon był podstawowym graczem kubańskiej reprezentacji, a cały sezon Ligi Światowej zakończył z nagrodą dla najlepiej zagrywającego zawodnika. W wieku zaledwie 17 lat był już kapitanem kubańskiej kadry, z którą w 2010 roku został wicemistrzem świata. Z gry dla Kuby finalnie zrezygnował po przegranych kwalifikacjach do kolejnych Igrzysk Olimpijskich. Po raz kolejny po emocjonującym tie-breaku lepsi okazali się Niemcy.

W obecnej kadrze Polski również znajdują się siatkarze, którzy w narodowych barwach debiutowali w młodym wieku. Żaden z nich nawet nie zbliżył się do wyczynu Wilfredo Leona z 2008 roku. Bartosz Kurek z orzełkiem na piersi debiutował 1 czerwca 2007 roku, gdy miał 18 lat. W tym sezonie przygodę z kadrą tuż przed 19-tymi urodzinami rozpoczęli Maksymilian Granieczny i Jakub Nowak.

Wilfredo Leon: Medal inny niż złoty nie będzie mnie satysfakcjonował. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wilfredo Leon AFP

Wilfredo Leon i Nikola Grbić Oliwia Domanska East News