Wilfredo Leon spotkał się z Nikolą Grbiciem. Wymowne zdjęcie

Leon tego lata skupiał się na powrocie do zdrowia po operacji kolana. Przez kilka tygodni trenował indywidualnie z wynajętym trenerem. Teraz szykuje się już do dołączenia do klubu, Sir Safety Conad Perugia. W przeddzień wyjazdu do Włoch odwiedził jednak kadrę.

Jak przekazał w mediach społecznościowych Polski Związek Piłki Siatkowej, przyjmujący spotkał się ze sztabem reprezentacji Polski. Siatkarska centrala zamieściła także zdjęcie, na którym Leon pozuje obok Grbicia. “Nasz przyjmujący na spotkaniu ze sztabem reprezentacji Polski życzył kadrze sukcesów podczas zbliżających się #MŚ2022M" - głosi wpis PZPS.

Grbić przyznał: Widziałem u niego rozczarowanie

To spotkanie i fotografia powinny rozwiać wątpliwości co do tego, w jaki sposób Leon potraktował decyzję Grbicia. Przez dwa miesiące siatkarz urodzony na Kubie pracował nad powrotem do formy po zabiegu, aż w końcu nieoczekiwanie pojawił się na zgrupowaniu kadry w Spale. Ostatecznie to on był ostatnim zawodnikiem, którego Grbić skreślił przed ogłoszeniem "14-tki", która wystąpi na mundialu na polskich parkietach.

- Szczerze żałuję, że nie może być w składzie. Ostatecznie nie chciałem podejmować absolutnie żadnego ryzyka, które mogłoby się skończyć jego urazem. Wytłumaczyłem mu decyzję, bo to dla mnie bardzo ważne, by wszystko było jasne. Zrozumiał i zgodził się z tymi argumentami. Oczywiście widziałem u niego rozczarowanie - przekonywał selekcjoner. O tym, że Leon nie był jeszcze w pełni gotowy do gry, wspominali także koledzy Leona, m.in. Kamil Semeniuk.

Leon skacze, atakuje i serwuje. Kadra na Memoriale Wagnera bez niego

Atmosferę podgrzewał jednak sam Leon. Siatkarz publikował w mediach społecznościowych filmiki z postępów w powrocie do formy. Jeden z nich podpisał słowami “silny" i “zdrowy". Na innym było widać, jak skacze, ćwiczy ataki i zagrywkę.

Czwartkowe spotkanie powinno jednak uspokoić atmosferę wokół kadry. Wybrańcy Grbicia rozpoczynają ostatni etap przygotowań do mistrzostw świata. W krakowskiej Tauron Arenie rozegrają trzy mecze towarzyskie w ramach Memoriału Wagnera - z Iranem, Argentyną i Serbią. Tuż przed startem mundialu, już w Katowicach, zagrają jeszcze raz z ekipą z Ameryki Południowej. Transmisje meczów memoriału w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Paweł Zatorski: To najlepsze możliwe przygotowanie do mistrzostw świata. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport