Wielka zmiana, Michał Winiarski musiał się pogodzić. I to w takim momencie

W najważniejszą fazę przygotowań do wrześniowych mistrzostw świata wchodzą najlepsze reprezentacje. Do ich grona bez dwóch zdań wchodzi kadra Niemiec, która od 2022 roku prowadzona jest przez polskiego szkoleniowca, Michała Winiarskiego.

Jego zespół niejednokrotnie zaskakiwał swoją grą, a najbliżej sensacji był podczas ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu, bowiem w ćwierćfinale tamtej imprezy niespodziewanie prowadził już 2:0 z gospodarzami zmagań, Francją. Finalnie jednak przegrał po tie-breaku i pożegnał się z turniejem.

W składzie na tamten turniej znalazł się m.in. Lukas Kampa, dla którego miała być to ostatnia rywalizacja w narodowych barwach. To stało się faktem dopiero w ubiegły weekend, gdy Niemcy mierzyli się towarzysko z Belgią. Przy okazji tego spotkania 40-letni rozgrywający oficjalnie zakończył karierę reprezentacyjną.

Podczas niej wystąpił w kadrze aż 242 razy i zdobył m.in. brąz mistrzostw świata w 2014 roku czy srebro mistrzostw Europy w 2017. Był także wieloletnim kapitanem reprezentacji.

Kapitanem drużyny podczas nadchodzących mistrzostw będzie inna z legend niemieckiej siatkówki, Georg Grozer.

Kiepski początek sezonu Niemiec, muszą się poprawić

Pierwsza część sezonu zdecydowanie nie ułożyła się dla Niemiec zbyt korzystnie. Rozgrywki Ligi Narodów zakończyli już na fazie zasadniczej zajmując dopiero... 14. miejsce. Podczas 12 rozegranych spotkań górą wychodzili zaledwie pięć razy, a siedem musieli uznać wyższość przeciwnika.

Co prawda, wynik ten może być w pewien sposób usprawiedliwiony, bowiem trener delikatnie eksperymentował ze składem, dając szansę kilku młodszym zawodnikom.

Na nadchodzących mistrzostwach świata jego kadra będzie miała bardzo trudne zadanie, gdyż już w fazie grupowej zmagań zmierzą się z Bułgarią, Chile i Słowenią. Z każdej z grup do dalszego etapu wychodzą tylko dwie drużyny. Oznacza to, że już po trzech spotkaniach z mistrzostwami pożegna się mocna drużyna.

Mistrzostwa świata mężczyzn rozpoczną się 12, a zakończą 28 września. Gospodarzem turnieju będą Filipiny.

