Wiadomość dla Winiarskiego tuż po MŚ. Jest decyzja legendy, koniec wątpliwości

Zaledwie jedno zwycięstwo na kończącym się powoli siatkarskim mundialu odniosła reprezentacja Niemiec. Podopieczni Michała Winiarskiego lecieli na Filipiny z myślą zakręcenia się w strefie medalowej, ale marzenia prysły niczym bańka mydlana już po trzecim pojedynku. W Azji z naszymi zachodnimi sąsiadami z łatwością poradzili sobie Niemcy oraz Słoweńcy. Gracze prowadzeni przez Polaka pokonali tylko skazywanych na pożarcie Chilijczyków.

Nic więc dziwnego, że w państwie ze stolicą w Berlinie od razu zapanował spory żal. Pod znakiem zapytania znalazła się dalsza przyszłość popularnego "Winiara". "Co będzie dalej z tym zespołem?" - niepokoił się portal "n-tv.de". "Niemiecki związek musi traktować przedwczesne odpadnięcie z MŚ jako krok wstecz po znakomitym występie na igrzyskach olimpijskich" - dodawał Bild. Wówczas niepewna była też reprezentacyjna przyszłość Georga Grozera, jednej z największych legend kadry. Atakujący już ma na karku 40 lat, dlatego też obawiano się, iż na Filipinach zakończył się dla niego pewien rozdział w karierze.

Georg Grozer jeszcze nie kończy przygody z reprezentacją Niemiec. Celem igrzyska olimpijskie

Zatroskanych fanów gwiazdor długo nie trzymał w niepewności. We wtorkowe popołudnie ukazała się informacja na temat przyszłości legendy. Podał ją dalej między innymi Jakub Balcerzak w serwisie X. "To jeszcze nie koniec kariery reprezentacyjnej Georga Grozera. Legendarny "GG" przekazał niemieckiej prasie po bardzo nieudanych mistrzostwach świata, iż zamierza kontynuować karierę reprezentacyjną! Blisko 41-letni atakujący, który kolejny sezon ligowy spędzi w chińskiej ekstraklasie, w dalszym ciągu marzy o występie na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles" - poinformował siatkarski ekspert.

Z decyzji atakującego zapewne ucieszy się Michał Winiarski. Pomimo zaawansowanego wieku, siatkarza wciąż stać na dobre granie. Ponadto może on stać się mentorem dla młodszych zawodników. Na razie jednak federacja musi zdecydować w sprawie przyszłości Polaka po niepowodzeniu na mistrzostwach świata.

