Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wiadomo, kiedy Polacy zagrają o historyczny medal MŚ. Znamy godzinę

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Reprezentacja Polski przegrała pierwszy, ale za to najważniejszy mecz na mistrzostwach świata na Filipinach. W półfinale okazaliśmy się gorsi od obrońców tytułu, Włochów. Biało-Czerwonym pozostaje więc mecz o brązowy medal z Czechami, którzy przegrali z Bułgarią. Organizatorzy podali godzinę rozpoczęcia tego spotkania. Pytanie brzmi również, czy wszyscy siatkarze będą do dyspozycji Nikoli Grbicia.

Reprezentacja Polski
Reprezentacja Polskien.volleyballworld.commateriał zewnętrzny

Reprezentacja Polski miała "autostradę" w drodze do półfinału mistrzostw świata na Filipinach. W drodze do półfinału Biało-Czerwoni nie przegrali ani jednego spotkania. Co więcej, stracili jedynie dwa sety na przestrzeni pięciu meczów.

Niestety, zmieniło się to wraz z dzisiejszym półfinałem z Włochami. Od początku było wiadomo, że to spotkanie będzie dla naszych siatkarzy najtrudniejsze, bowiem mierzyliśmy się z obrońcami mistrzowskiego tytułu. Śmiało można było stwierdzić, że wygrany tego półfinału będzie faworytem do sięgnięcia po najwyższe trofeum na trwającym mundialu.

Lekcja siatkówki od Włochów. Polska powalczy o historyczny brązowy medal

Reprezentacja Polski przystąpiła do meczu z Włochami w osłabionym składzie. Nie mógł bowiem wystąpić Bartosz Kurek. Chodziło o problemy z mięśniami brzucha. Na listę zawodników został wpisany jako libero, więc stało się jasne, że nie wystąpi. Do kadry wrócił za to Tomasz Fornal, który nie zagrał w ostatnim ćwierćfinale z Turcją.

Całe spotkanie Polski z Włochami było niezwykle wyrównane. Zazwyczaj w sety lepiej wchodzili Polacy, którzy jednak za każdym razem tracili prowadzenie w kluczowym momencie. Pierwszego przegraliśmy 21:25. W drugim, w pewnym momencie wygrywaliśmy 22:21 i wystarczyło zdobyć trzy punkty, by doprowadzić do wyrównania, tę próbę nerwów wygrali jednak Włosi, którzy objęli dwusetowe prowadzenie.

W trzeciej partii półfinałowego spotkania znów zabrakło pary naszym siatkarzom. Stracili prowadzenie, kiedy Włosi zdobyli dwudziesty punkt. Mimo walki i złapania kontaktu na 23:24, ostatnie słowo należało do przeciwników. Udało im się zamknąć mecz w trzech setach, zsyłając Polaków do walki o brązowy medal z Czechami.

Zobacz również:

W ataku Wilfredo Leon
MŚ siatkarzy

Dramat Kurka i koszmar Polaków, mistrzowie świata bez litości dla naszych gwiazd

Artur Gac
Artur Gac

    Znamy godzinę meczu Polski z Czechami

    Polska powalczy o brązowy medal z Czechami. Co ciekawe, Biało-Czerwoni staną przed historyczną szansą. Bowiem, jeszcze ani razu w całej historii siatkówki w kraju nad Wisłą nie zdobyliśmy brązowego krążka na mistrzostwach świata. Trzykrotnie (w 1974, 2014 i 2018) sięgaliśmy po złoto, a dwukrotnie (w 2006 i 2022) po srebro. Teraz podopieczni Nikoli Grbicia mogą uzupełnić tę kolekcję mundialowych medali.

    Stało się już jasne, kiedy Polacy zagrają o brązowy medal na mistrzostwach świata. Mecz z Czechami rozegramy w niedzielę 28 września o godz. 8:30 czasu polskiego. Będzie to starcie, do którego przystępujemy w roli wyraźnego faworyta.

    Z naszymi południowymi sąsiadami mierzyliśmy się pięciokrotnie. Tylko raz ulegliśmy Czechom - w 2011 roku, przy okazji Memoriału Huberta Wagnera. Ostatnie spotkanie rozegraliśmy dwa lata temu, na mistrzostwach Europy, na których ostatecznie sięgnęliśmy po złoto.

    Z kolei finał Włochy - Bułgaria rozegrany zostanie tego samego dnia. Początek o 12:30 czasu polskiego.

    Zobacz również:

    Marcin Możdżonek zabrał głos po porażce Polaków w półfinale MŚ
    MŚ siatkarzy

    Możdżonek wypalił po porażce Polaków. Bez wahania wskazał dwa nazwiska

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński
    MŚ siatkarzy. Polska - Włochy. WIDEOPolsat Sport
    Zawodnik siatkarski w zielonym stroju z emblematami sponsorów i flagą Polski skupiony podczas rozmowy z kolegą z drużyny, w tle widoczni inni członkowie zespołu.
    Tomasz Fornalen.volleyballworld.commateriał zewnętrzny
    Zawodnik w czerwonej koszulce siatkarskiej siedzi na ławce rezerwowych, wygląda na skupionego i zamyślonego, w tle rozmyte napisy i ciemne tło.
    Jakub Popiwczaken.volleyballworld.commateriał zewnętrzny
    Grupa siatkarzy ubranych w białe stroje otacza i świętuje radośnie razem, wyrażając emocje po udanym punkcie lub zakończeniu meczu, w tle widoczna jest siatka, zawodnicy przeciwnej drużyny oraz publiczność na trybunach.
    Reprezentacja Włochen.volleyballworld.commateriał zewnętrzny

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja