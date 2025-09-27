Reprezentacja Polski miała "autostradę" w drodze do półfinału mistrzostw świata na Filipinach. W drodze do półfinału Biało-Czerwoni nie przegrali ani jednego spotkania. Co więcej, stracili jedynie dwa sety na przestrzeni pięciu meczów.

Niestety, zmieniło się to wraz z dzisiejszym półfinałem z Włochami. Od początku było wiadomo, że to spotkanie będzie dla naszych siatkarzy najtrudniejsze, bowiem mierzyliśmy się z obrońcami mistrzowskiego tytułu. Śmiało można było stwierdzić, że wygrany tego półfinału będzie faworytem do sięgnięcia po najwyższe trofeum na trwającym mundialu.

Lekcja siatkówki od Włochów. Polska powalczy o historyczny brązowy medal

Reprezentacja Polski przystąpiła do meczu z Włochami w osłabionym składzie. Nie mógł bowiem wystąpić Bartosz Kurek. Chodziło o problemy z mięśniami brzucha. Na listę zawodników został wpisany jako libero, więc stało się jasne, że nie wystąpi. Do kadry wrócił za to Tomasz Fornal, który nie zagrał w ostatnim ćwierćfinale z Turcją.

Całe spotkanie Polski z Włochami było niezwykle wyrównane. Zazwyczaj w sety lepiej wchodzili Polacy, którzy jednak za każdym razem tracili prowadzenie w kluczowym momencie. Pierwszego przegraliśmy 21:25. W drugim, w pewnym momencie wygrywaliśmy 22:21 i wystarczyło zdobyć trzy punkty, by doprowadzić do wyrównania, tę próbę nerwów wygrali jednak Włosi, którzy objęli dwusetowe prowadzenie.

W trzeciej partii półfinałowego spotkania znów zabrakło pary naszym siatkarzom. Stracili prowadzenie, kiedy Włosi zdobyli dwudziesty punkt. Mimo walki i złapania kontaktu na 23:24, ostatnie słowo należało do przeciwników. Udało im się zamknąć mecz w trzech setach, zsyłając Polaków do walki o brązowy medal z Czechami.

Znamy godzinę meczu Polski z Czechami

Polska powalczy o brązowy medal z Czechami. Co ciekawe, Biało-Czerwoni staną przed historyczną szansą. Bowiem, jeszcze ani razu w całej historii siatkówki w kraju nad Wisłą nie zdobyliśmy brązowego krążka na mistrzostwach świata. Trzykrotnie (w 1974, 2014 i 2018) sięgaliśmy po złoto, a dwukrotnie (w 2006 i 2022) po srebro. Teraz podopieczni Nikoli Grbicia mogą uzupełnić tę kolekcję mundialowych medali.

Stało się już jasne, kiedy Polacy zagrają o brązowy medal na mistrzostwach świata. Mecz z Czechami rozegramy w niedzielę 28 września o godz. 8:30 czasu polskiego. Będzie to starcie, do którego przystępujemy w roli wyraźnego faworyta.

Z naszymi południowymi sąsiadami mierzyliśmy się pięciokrotnie. Tylko raz ulegliśmy Czechom - w 2011 roku, przy okazji Memoriału Huberta Wagnera. Ostatnie spotkanie rozegraliśmy dwa lata temu, na mistrzostwach Europy, na których ostatecznie sięgnęliśmy po złoto.

Z kolei finał Włochy - Bułgaria rozegrany zostanie tego samego dnia. Początek o 12:30 czasu polskiego.

