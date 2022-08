Ważny bułgarski siatkarz nie zagra z Polską przez ból mięśni brzucha

Reprezentacja Bułgarii przybyła do Katowic w nocy z wtorku na środę. Leciała przez Wiedeń . W piątek wieczorem rozegra pierwszy mecz na mistrzostwach świata - przeciw Polsce. Zespół zameldował się w hotelu "Vienna House" około godzinę po północy.

Jak podała Bułgarska Agencja Telegraficzna (БTA) reprezentację Bułgarii będzie dopingowało kilkudziesięciu najbardziej oddanych kibiców. Georgi Hristow , przewodniczący Narodowego Klubu Kibiców Bułgarii, wraz z innymi fanami wyjechali już samochodami do Katowic .

Todor Skrimow z bólami mięśni brzucha

Jeden z najbardziej doświadczonych reprezentantów przeszedł w środę badanie USG z powodu bólu po wygranym 3-1 sparingu z Kanadą , który był ostatnim test-meczem przed mistrzostwami świata. Badanie wykazało jednak, że nie doszło do poważnej kontuzji, a jedynie do nadwyrężenia mięśni brzucha.

Selekcjoner Bułgarii: Skrimow być może zagra z USA

- Mimo to nie ma szans, żeby Skrimow zagrał z Polską, bo będzie potrzebował 4-5 dni na dojście do siebie - skomentował trener Nikołaj Żeliazkow. - Personel medyczny jest odpowiedzialny za ścisłe monitorowanie jego stanu. Mamy nadzieję, że w niedzielę będzie gotowy na mecz z USA - dodaje selekcjoner. Wydaje się, że to duża strata dla Bułgarów. W ostatnich sparingach przed mistrzostwami Skrimow wyróżniał się.