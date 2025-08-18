Ważna decyzja, Grbić ogłasza. Kolejny siatkarz odesłany do domu

Mateusz Czunkiewicz został dowołany do reprezentacji Polski awaryjnie, po tym, jak problemy ze zdrowiem zaczęły doskwierać Maksymilianowi Graniecznemu. 20-letni libero był jednym z objawień Ligi Narodów, gdzie wywalczył sobie miejsce w kadrze przygotowującej się do mistrzostw świata.

Kolejna zmiana w reprezentacji Polski. Nikola Grbić zdecydował w sprawie Mateusza Czunkiewicza

Jego kłopoty zdrowotne sprawiły jednak, że na zgrupowanie do Zakopanego dowołany został Czunkiewicz. Libero miał pomóc w treningach i być w gotowości, gdyby problemy Graniecznego okazały się poważniejsze. Ostatecznie jednak w poniedziałkowy wieczór Polski Związek Piłki Siatkowej przekazał informację o obiecujących wynikach badań Graniecznego. Grbić podziękował więc Czunkiewiczowi za pomoc i odesłał 28-letniego libero do domu.

Po tej decyzji na zgrupowaniu w Zakopanem pozostało 15 siatkarzy. W tej grupie jest dwóch libero - oprócz Graniecznego z kadrą trenuje Jakub Popiwczak, w tym sezonie podstawowy zawodnik kadry na tej pozycji.

Skład drużyny został zresztą okrojony już w weekend, kiedy PZPS oficjalnie przekazał decyzję Grbicia o rezygnacji z Bartłomieja Bołądzia i Mateusza Poręby. Atakujący i środkowy, którzy byli w składzie "Biało-Czerwonych" na zwycięski finałowy turniej Ligi Narodów, na ten moment wypadli z kadry przygotowującej się do mistrzostw świata.

Przed Grbiciem jeszcze jedna decyzja. Musi zrezygnować z jednej z gwiazd

Okrojenie składu do 15 zawodników oznacza, że przed Grbiciem jeszcze jedna ważna decyzja. Na mistrzostwa świata będzie mógł bowiem zabrać 14 zawodników. Oznacza to, że musi zrezygnować z jeszcze jednego siatkarza. Po ostatnim wywiadzie selekcjonera wszystko wskazuje na to, że skreśli z kadry jednego z przyjmujących: aktualnie ma w zespole pięciu zawodników z tej pozycji.

Zgrupowanie reprezentacji Polski w Zakopanem potrwa do 25 sierpnia. Następnie zespół uda się do Krakowa, gdzie weźmie udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 4 września natomiast zmierzy się towarzysko w Łodzi z Brazylią. To będzie ostatni test drużyny przed wylotem na mistrzostwa świata na Filipinach.

Do Azji kadra ma wylecieć 6 września. Mistrzostwa rozpoczną się sześć dni później, mecze o medale zaplanowano na 28 września. Polska będzie rywalizować w grupie B, gdzie zmierzy się z Holandią, Katarem oraz Rumunią.

Polsat Sport Polsat Sport

Maksymilian Granieczny (z numerem 18) w reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Mateusz Czunkiewicz pomagał kadrze Nikoli Grbicia Piotr Matusewicz/East News / MIGUEL MEDINAAFP/AFP East News

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk/Reporter East News