W Polsce bardzo zawiódł, najszybsze zwolnienie w historii. Teraz walczy o medale

Pod koniec 2016 roku Ferdinando De Giorgi został oficjalnie przedstawiony jako nowy szkoleniowiec siatkarskiej reprezentacji Polski mężczyzn. Na stanowisku zastąpił Stephana Antigę, który został zwolniony z powodu braku sukcesów po mistrzostwie świata w 2014 roku. Włoch podpisał umowę do 2020 roku i miał jasny cel, zdobyć medal na mistrzostwach Europy rozgrywanych w Polsce (2017 rok).

Jego kadra jednak nie spisywała się najlepiej. W ostatniej, historycznej edycji Ligi Narodów "Biało-Czerwoni" zawiedli, notując w fazie grupowej zaledwie cztery wygrane na dziewięć spotkań. W ten sposób zakończyli zmagania na ósmej lokacie i nie zakwalifikowali się do rywalizacji o medale.

Lepiej miało być na najważniejszej imprezie sezonu, wspomnianych mistrzostwach Europy. Polacy chcieli wrócić na podium ważnej imprezy po dwóch sezonach bez medalu. Gdzie lepiej tego dokonać, jak nie w Polsce przed własną publicznością? W grupie nasi zawodnicy zajęli drugie miejsce, za Serbią. Wynik ten powodował, że musieli rozegrać baraż o awans do ćwierćfinału.

W nim jednak lepsi i to w trzech setach okazali się Słoweńcy. Taki rezultat sprawił, że po niecałym roku pracy Włocha już było głośno o jego posadzie. Co więcej, do tego dochodziły wątpliwe relacje z zawodnikami. Finalnie zwolniony został 20 września, po 10 miesiącach od rozpoczęcia współpracy z PZPS. Tym samym został najszybciej zwolnionym trenerem z tego stanowiska w całym XXI wieku.

Drzyzga mówił wprost, taki jest De Giorgi

Kilka słów odnośnie pracy ze szkoleniowcem powiedział ówczesny rozgrywający kadry, Fabian Drzyzga. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet w 2018 roku wspomniał, jak dokładnie wyglądały treningi z popularnym "Fefe".

- Przedszkole? To raczej klasztor Shaolin. Choć też nie. Bo tam są wielcy ludzie, pełni cierpliwości, a my nie byliśmy cierpliwi - tłumaczył.

Zawodnik wskazał, że za kadencji De Giorgiego nie najlepiej wyglądała relacja z grupą. Sam chciał udać się do trenera w celu porozumienia, lecz do tego nie doszło, bowiem został przedwcześnie zwolniony.

- Już wtedy mówiłem głośno i wyraźnie, że jeżeli to nie wypali, pójdziemy do trenera albo nawet udam się do niego sam, żeby przekazać mu, jakie są odczucia grupy. Nie zdążyłem tego zrobić, bo De Giorgi został zwolniony, ale na pewno bym się na taki krok zdecydował - dodał.

Co więcej, cała drużyna musiała działać pod dyktando szkoleniowca. Jak opowiadał Drzyzga grupa funkcjonowała, jak jedność. W tym samym momencie zjawiać się na jadalni i w tym samym ją opuszczać.

Co było najgorsze? Przez sześć tygodni non stop trenowaliśmy w Spale. Samo to nie jest złe, ale my tam praktycznie nie wychodziliśmy z hali i piętra, na którym mieszkaliśmy. Na posiłki do jadalni musieliśmy wchodzić w tym samym momencie, podejść do stołu na sygnał i tak samo od niego odchodzić. Jeżeli powtarzasz to dzień w dzień, przez sześć tygodni, to nie znam kozaka, którego to nie będzie irytować

De Giorgi z wielkimi sukcesami, może być kolejny

Co ciekawe, trener w 2021 roku ponownie podjął się pracy selekcjonera. Tym razem objął doskonale sobie znaną kadrę Włoch. Pracując z nią, wybudował prawdziwą siatkarską potęgę. Jego drużyna sięgała m.in. po złoto mistrzostw świata, złoto i srebro mistrzostw Europy czy srebro Ligi Narodów.

Do tego może dojść kolejny medal mistrzostw świata. Podczas aktualnie rozgrywanego czempionatu na Filipinach Włosi są już w półfinale, gdzie zmierzą się z Polską. W spotkaniu o miejsce zagrają z kimś z duetu Czechy - Bułgaria.

Spotkanie Polska - Włochy odbędzie się już w sobotę, 27 września. Jego start zaplanowany jest na godz. 12:30 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

USA - Bułgaria. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Ferdinando de Giorgi JANEK SKARZYNSKI / AFP AFP

Ferdinando De Giorgi DANIEL RAMALHO / AFP AFP

Fabian Drzyzga w barwach reprezentacji Polski Sylwia Dąbrowa/Polska Press East News