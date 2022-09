Nasi siatkarze dostarczyli polskim fanom mnóstwo emocji. Podopieczni Nikoli Grbicia kapitalnie radzili sobie na tegorocznym mistrzostwach świata i po zatrważającym boju z Brazylią awansowali do finału. W nim - grając w wypełnionym po brzegi katowickim Spodku - musieli uznać wyższość Włochów, którzy rozegrali wielkie spotkanie .

To sprawiło, że mimo wielkiego wyczynu, jakim jest wywalczenie wicemistrzostwa świata, wśród kibiców zapanował smutek. Wszak Polacy stali przed wielką szansą na to, by zdobyć trzeci z rzędu tytuł.