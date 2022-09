Uraz asa reprezentacji Polski. Co z półfinałem mistrzostw świata?

Siatkarska reprezentacja Polski okupiła awans do półfinału mistrzostw świata kontuzją Pawła Zatorskiego. To właśnie dlatego od trzeciego seta meczu z USA na boisku pomagał mu Jakub Popiwczak. - Poczuł coś, gdy rzucił się, by obronić piłkę - opisuje uraz Zatorskiego trener Nikola Grbić. Na razie nie wiadomo, czy dwukrotny mistrz świata będzie gotowy do gry w półfinale przeciwko Brazylii.