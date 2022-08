Ukraina lepsza od Tunezji w meczu o drugie miejsce w grupie

W praktyce był to mecz o drugie miejsce w grupie A. Tunezyjczycy wygrali wcześniej z najsłabszymi w grupie Portorykańczykami, Ukraińcy przegrali z najsilniejszymi Serbami. Na trybunach nie było tylu fanów co podczas ich pierwszego meczu, choć siatkarze Ołeh Płotnicki i Witalij Szczytkow , rozdawali na ulicach Katowic bilety na ten mecz. Spotkanie oglądało 1618 kibiców.

Pierwszy punkt blokiem zdobyli Ukraińcy, ale po pięknych atakach początek należał do Tunezyjczyków (6-2, 7-3, 9-6). Ukraińcom zdarzały się nieporozumienia na rozegraniu, nie wychodziły kiwki, ale powoli odrabiali straty i najpierw doszli rywali (13-13), a potem wyszli na prowadzenie (17-15). Trener Tunezyjczyków Antonio Giacobbe wziął wtedy czas, ale nie zmieniło to obrazu gry, wręcz przeciwnie. Ostatecznie set należał do Ukraińców, skończyli go efektownym blokiem.