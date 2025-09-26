Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tuż przed półfinałami pojawił się komunikat. FIVB potwierdza. Tutaj powalczą o medale. "Po raz pierwszy w historii"

Maciej Brzeziński

Mistrzostwa świata 2025 na Filipinach powoli dobiegają końca. Przed nami mecze półfinałowe oraz starcie o brązowy i złoty medal. Kolejny siatkarski mundial mężczyzn odbędzie się za dwa lata w Polsce. Tymczasem FIVB przekazała informacje na temat kolejnych czempionatu w 2029 roku. Ten kraj nie gościł jeszcze siatkówki na tak wysokim poziomie.

Katar zorganizuje siatkarskie mistrzostwa świata w 2029 roku
Katar zorganizuje siatkarskie mistrzostwa świata w 2029 rokuSHERWIN VARDELEONAFP

Polska, Włochy, Czechy i Bułgaria to półfinaliści mistrzostw świata 2025 w siatkówce mężczyzn. Na sobotę zaplanowano półfinały, a w niedzielę drużyny powalczą o medale. Tak więc zostały już tylko cztery spotkania do zakończenia turnieju.

Następny męski mundial odbędzie się za dwa lata, a jego gospodarzem będzie Polska. To informacja potwierdzona od dłuższego czasu. Tymczasem FIVB opublikowało komunikat na temat mundialu w 2029 roku.

Znamy gospodarza mundialu w 2029 roku. FIVB potwierdza

- W 2029 roku Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej wkroczą na nowy poziom. Po raz pierwszy w historii zawitają na Bliski Wschód, a gospodarzem będzie Katar. Znany z organizacji światowej klasy międzynarodowych wydarzeń sportowych, Katar ma zapewnić wyjątkowe wrażenia i pozostawić po sobie trwałe dziedzictwo dla siatkówki w całym regionie. Mecze odbędą się w stolicy Kataru, Dosze, jednym z najlepiej skomunikowanych miast na świecie - czytamy w komunikacie.

Ponadto FIVB potwierdziła, że kobiecy mundial w 2027 roku zorganizują wspólnie Stany Zjednoczone oraz Kanada.

Jesteśmy przekonani, że zapewnimy niezapomniane turnieje sportowcom, kibicom i wszystkim interesariuszom Global Volleyball Movement. Przeniesienie Mistrzostw Świata do nowych regionów to ważny krok w rozwoju naszego sportu i szerzeniu jego wartości współpracy, integracji, pokoju i solidarności na całym świecie 
podkreślił prezes FIVB Fabio Azevedo.

