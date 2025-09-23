- Nie ma sekretu, nie, nie ma sekretu - powtarza Murat Yenipazar, upierając się, że dla niego obecna forma reprezentacji Turcji na mistrzostwach świata na Filipinach nawet w najmniejszym stopniu nie jest zaskoczeniem.

Murat Yenipazar: Moje serce jest w 50 procentach polskie, ale...

- W momentach, w których gramy jako drużyna, wygrywamy seta, więc myślę, że jeśli nazwiesz to sekretem, to po prostu stajemy się lepszym zespołem, a praca zespołowa funkcjonuje naprawdę dobrze w kluczowych momentach, na początku i na końcu seta. Musimy więc skupić się na tym, co najważniejsze i to wszystko - mówił do jednego z dziennikarzy ten niezwykle doświadczony gracz, notujący również indywidualnie bardzo dobre statystyki w tych mistrzostwach. Do tej pory udanie rozdystrybuował 130 piłek, plasując się w rankingu rozgrywających na bardzo wysokiej pozycji.

Zapewnił, że awans do ćwierćfinału MŚ nie jest czymś, w co nie miałby uwierzyć przed rozpoczęciem czempionatu.

Gdyby ktoś powiedział ci, powiedzmy, dwa miesiące temu, że awansujesz do ćwierćfinału, uwierzyłbyś? - Myślę, że po dwóch latach wszyscy zauważyli, iż podnieśliśmy poziom, więc to nie jest zaskoczenie - odparł.

Mecz Turcja - Polska dla zawodnika grającego obecnie w rodzimym klubie Ziraat Bankasi Ankara, będzie miał szczególny ciężar gatunkowy. Rzecz bowiem w tym, że wybranką serca Yenipazara jest... Polka. Z Mają pobrali się w lipcu 2024 roku, a poznali przez media społecznościowe.

Czy w związku z tym gra przeciwko naszej reprezentacji będzie dla niego trudniejsza?

- Za każdym razem mówię, że moje serce jest w 50 procentach polskie, ale wierzę, że w tym przypadku moja żona będzie w 100 procentach Turczynką - uśmiechnął się siatkarz. Dopytany, czy aby na pewno ukochana nie będzie kibicować swoim rodakom, dodał:

Będzie trochę ciężko, ale wierzę, że moja żona będzie kibicować w stu procentach i wierzę, że po każdym zdobytym punkcie będzie krzyczeć w domu

Yenipazar będzie wkrótce miał nowego kolegę z Polski po tej samej stronie siatki, bowiem od kolejnego sezonu barwy klubu z Ankary przywdzieje Tomasz Fornal. Spotkają się w środę (godz. 14 polskiego czasu), a natknęli się na siebie już w tym samym hotelu w Manili.

- Rozmawialiśmy, on też jest podekscytowany i rozmawialiśmy o wspólnym sezonie, ale powiedział też, że zagramy przeciwko sobie i spojrzy na mnie z drugiej strony. Odpowiedziałem mu tylko: "nie będę grał w twoją grę, bo tego chcesz" - zrelacjonował przebieg rozmowy Turek.

Z Manili - Artur Gac

Polsat Sport Polsat Sport

Murat Yenipazar YAGIZ GURTUG / Middle East Images AFP

Tomasz Fornal MICHAL KLAG/REPORTER East News