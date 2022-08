Tunezyjski siatkarz: "Polska to jeden z głównych kandydatów do mistrzostwa"

Polska prezentuje wysoki poziom, jest jednym z faworytów do wygrania mistrzostw. Co mogę powiedzieć? Jeśli dojdzie do meczu z wami, będziemy chcieli godnie reprezentować tunezyjską siatkówkę - mówi