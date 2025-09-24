Trwał mecz, a tu taka reakcja Grbicia. Miał pretensje do Polaków. Ujawnił dlaczego
Ćwierćfinał mistrzostw świata z Turcją niemal od samego początku do końca przebiegał pod dyktando reprezentacji Polski. Niemal, bo w końcówce drugiego seta rywale mocno naciskali na "Biało-Czerwonych". I choć tamta partia zakończyła się zwycięstwem naszych siatkarzy, przybliżając nas do półfinału z Włochami, trener Nikola Grbić miał spore pretensje do swoich podopiecznych. Sam ujawnił, dlaczego.
Po wygranej 3:1 z Kanadą w 1/8 finału tegorocznych mistrzostw świata na Filipinach, reprezentacja Polski przystąpiła w środę do walki o strefę medalową. Rywalem "Biało-Czerwonych" została kadra Turcji, która wcześniej wyeliminowała Holendrów, także zwyciężając 3:1.
Nasi rywale mogli w dotychczasowych spotkaniach popisać się równą formą i świetną zagrywką, ale jednak zdecydowanym faworytem ćwierćfinałowego boju byli Polacy. A swój status potwierdzili w pierwszym secie.
Bartosz Kurek i spółka weszli w mecz w naprawdę imponującym stylu i dzięki kapitalnej grze rozbili w premierowej odsłonie meczu Turków aż 25:15.
W drugiej partii nasi siatkarze także dość szybko wywalczyli sobie kilkupunktową przewagę, ale rywale nie dawali za wygraną. Efektem była zacięta końcówka, w której jednak górą byli Polacy, wygrywając 25:22.
Nikola Grbić zabrał głos po drugim secie z Turcją. Miał pretensje
Mimo postawienia kolejnego kroku w stronę półfinału mistrzostw świata, Nikola Grbić nie był zadowolony z postawy swoich podopiecznych. O co miał do nich pretensje? To ujawnił na początku trzeciego seta komentator Polsatu Sport - Wojciech Drzyzga.
Nikola Grbić dawał wywiad po drugim secie i powiedział: "Za dużo daliśmy punktów. My za dużo daliśmy punktów przeciwnikowi. To jest jasne". I powiedział na koniec: "Zaczynamy ten mecz od 0:0"
Obiekcje co do gry swojej drużyny miał jednak także trener Turków - Slobodan Kovac. - To niemożliwe, by grać z tego typu drużyną bez serwisu. Młodzi zawodnicy są nieco bojaźliwi. Rezultat to naprawdę zero - stwierdził.
Jeszcze przed meczem Polaków, w pierwszym środowym ćwierćfinale, wyłoniony został potencjalny półfinałowy rywal "Biało-Czerwonych". Zostali nim obrońcy tytułu - Włosi, którzy rozbili 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) Belgów. Bój o finał z udziałem siatkarzy z Italii odbędzie się w sobotę.