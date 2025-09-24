Po wygranej 3:1 z Kanadą w 1/8 finału tegorocznych mistrzostw świata na Filipinach, reprezentacja Polski przystąpiła w środę do walki o strefę medalową. Rywalem "Biało-Czerwonych" została kadra Turcji, która wcześniej wyeliminowała Holendrów, także zwyciężając 3:1.

Nasi rywale mogli w dotychczasowych spotkaniach popisać się równą formą i świetną zagrywką, ale jednak zdecydowanym faworytem ćwierćfinałowego boju byli Polacy. A swój status potwierdzili w pierwszym secie.

Bartosz Kurek i spółka weszli w mecz w naprawdę imponującym stylu i dzięki kapitalnej grze rozbili w premierowej odsłonie meczu Turków aż 25:15.

W drugiej partii nasi siatkarze także dość szybko wywalczyli sobie kilkupunktową przewagę, ale rywale nie dawali za wygraną. Efektem była zacięta końcówka, w której jednak górą byli Polacy, wygrywając 25:22.

Nikola Grbić zabrał głos po drugim secie z Turcją. Miał pretensje

Mimo postawienia kolejnego kroku w stronę półfinału mistrzostw świata, Nikola Grbić nie był zadowolony z postawy swoich podopiecznych. O co miał do nich pretensje? To ujawnił na początku trzeciego seta komentator Polsatu Sport - Wojciech Drzyzga.

Nikola Grbić dawał wywiad po drugim secie i powiedział: "Za dużo daliśmy punktów. My za dużo daliśmy punktów przeciwnikowi. To jest jasne". I powiedział na koniec: "Zaczynamy ten mecz od 0:0"

Obiekcje co do gry swojej drużyny miał jednak także trener Turków - Slobodan Kovac. - To niemożliwe, by grać z tego typu drużyną bez serwisu. Młodzi zawodnicy są nieco bojaźliwi. Rezultat to naprawdę zero - stwierdził.

Jeszcze przed meczem Polaków, w pierwszym środowym ćwierćfinale, wyłoniony został potencjalny półfinałowy rywal "Biało-Czerwonych". Zostali nim obrońcy tytułu - Włosi, którzy rozbili 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) Belgów. Bój o finał z udziałem siatkarzy z Italii odbędzie się w sobotę.

