Trwał mecz, a tu taka reakcja Grbicia. Miał pretensje do Polaków. Ujawnił dlaczego

Tomasz Brożek

Ćwierćfinał mistrzostw świata z Turcją niemal od samego początku do końca przebiegał pod dyktando reprezentacji Polski. Niemal, bo w końcówce drugiego seta rywale mocno naciskali na "Biało-Czerwonych". I choć tamta partia zakończyła się zwycięstwem naszych siatkarzy, przybliżając nas do półfinału z Włochami, trener Nikola Grbić miał spore pretensje do swoich podopiecznych. Sam ujawnił, dlaczego.

Na zdjęciu selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić oraz jej kapitan Bartosz Kurek
Na zdjęciu selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić oraz jej kapitan Bartosz KurekMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Mateusz Birecki / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Po wygranej 3:1 z Kanadą w 1/8 finału tegorocznych mistrzostw świata na Filipinach, reprezentacja Polski przystąpiła w środę do walki o strefę medalową. Rywalem "Biało-Czerwonych" została kadra Turcji, która wcześniej wyeliminowała Holendrów, także zwyciężając 3:1.

Nasi rywale mogli w dotychczasowych spotkaniach popisać się równą formą i świetną zagrywką, ale jednak zdecydowanym faworytem ćwierćfinałowego boju byli Polacy. A swój status potwierdzili w pierwszym secie.

Bartosz Kurek i spółka weszli w mecz w naprawdę imponującym stylu i dzięki kapitalnej grze rozbili w premierowej odsłonie meczu Turków aż 25:15.

W drugiej partii nasi siatkarze także dość szybko wywalczyli sobie kilkupunktową przewagę, ale rywale nie dawali za wygraną. Efektem była zacięta końcówka, w której jednak górą byli Polacy, wygrywając 25:22.

Nikola Grbić zabrał głos po drugim secie z Turcją. Miał pretensje

Mimo postawienia kolejnego kroku w stronę półfinału mistrzostw świata, Nikola Grbić nie był zadowolony z postawy swoich podopiecznych. O co miał do nich pretensje? To ujawnił na początku trzeciego seta komentator Polsatu Sport - Wojciech Drzyzga.

Nikola Grbić dawał wywiad po drugim secie i powiedział: "Za dużo daliśmy punktów. My za dużo daliśmy punktów przeciwnikowi. To jest jasne". I powiedział na koniec: "Zaczynamy ten mecz od 0:0"
Obiekcje co do gry swojej drużyny miał jednak także trener Turków - Slobodan Kovac. - To niemożliwe, by grać z tego typu drużyną bez serwisu. Młodzi zawodnicy są nieco bojaźliwi. Rezultat to naprawdę zero - stwierdził.

Jeszcze przed meczem Polaków, w pierwszym środowym ćwierćfinale, wyłoniony został potencjalny półfinałowy rywal "Biało-Czerwonych". Zostali nim obrońcy tytułu - Włosi, którzy rozbili 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) Belgów. Bój o finał z udziałem siatkarzy z Italii odbędzie się w sobotę.

Grupa siatkarzy w biało-czerwonych strojach świętuje zdobycie punktu na boisku, obok trener drużyny w podobnym stroju obserwuje wydarzenia z poważnym wyrazem twarzy.
Nikola Grbić walcy z reprezentacją Polski o tytuł mistrza świataSUO XIANGLU/XINHUA/Xinhua via AFP / MARCIN GOLBA/NurPhoto/NurPhoto via AFPAFP
Trener siatkówki ubrany w biało-czerwony strój z logotypami sponsorów gestykuluje podczas meczu, trzymając notes w dłoni; w tle widoczne są fragmenty boiska oraz rozmyci kibice na trybunach.
Nikola GrbićMarcin GolbaAFP
Siatkarz w białym stroju z czerwonymi akcentami i numerem 6 na koszulce, unosi obie ręce w geście triumfu lub energii, z wyrazem determinacji na twarzy, na tle niebieskiego boiska.
Bartosz KurekSHERWIN VARDELEONAFP

