Trener i przyjaciele siatkarzy na froncie. "Najważniejsze, że żyją"

Ukraińscy siatkarze zainaugurowali mistrzostwa świata porażką z Serbią, ale po spotkaniu nie wyglądali na przybitych. - Ważniejsze od wyniku jest to, by pokazać, że Ukraina może rywalizować na sportowych arenach. Mam nadzieję, że niedługo wygramy wojnę. To już sześć miesięcy, to za długo. Ale prawda jest zawsze po stronie tego, kto broni ojczyzny - zaznacza Ołeh Płotnycki, kapitan reprezentacji Ukrainy.