Tomasz Fornal zadeklarował przed mistrzostwami świata. Nie wahał się ani chwili

Tomasz Fornal nigdy nie ukrywał, że w siatkówce liczy się dla niego wygrywanie i to pokazywał również na boisku. Teraz jasno przekazał, że jedzie na Filipiny po złoty medal. Zdaje się, że będzie musiał jednak dać o tym znać swoim kolegom.

Tomasz Fornal z jasną deklaracją przed mistrzostwami świata

Sezon reprezentacyjny był całkiem długi i obfitował w sporo niespodziewanych zdarzeń - pojawiała się radość, jak przy wygranej w Lidze Narodów, jak i niepokój związany z kontuzjami kluczowych zawodników. Wiadomo było, że na mistrzostwach nie zobaczymy na pewno m.in. Aleksandra Śliwki. Okazało się jednak, że Nikola Grbić ma parę asów w rękawie.

Tomasz Fornal: Głęboko wierzę w to, że kiedy trener Grbić idzie do pokoju, uśmiecha się z moich żartów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Ostatecznie jadący skład jest niezwykle mocny i Biało-Czerwoni, na tle mocno osłabionej kontuzjami drużyny z Italii, która broni tytułu, wypadają jako faworyci. Tego zdania jest też Tomasz Fornal - postawił sobie jasny cel tuż przed mistrzostwami świata i postanowił o nim opowiedzieć przed kamerą.

Tomasz Fornal jedzie po złoto

"Jedziemy po mistrzostwo i jedziemy po to, żeby zagrać najlepszy turniej. Jedno nie wyklucza drugiego. Oczywiście, cały czas jesteśmy w formie jakiejś przebudowy mniejszej lub większej po poprzednich latach, ale wydaje mi się, że jak najbardziej możemy patrzeć na to, żeby zdobyć złoty medal" - twierdził Tomasz Fornal w wywiadzie dla Polsat Sport.

"Mamy tam jakieś problemy zdrowotne, ale każda reprezentacja się z nimi mierzy i tego nie unikniemy w profesjonalnym sporcie. Także jedziemy tam, żeby zagrać super turniej i go wygrać" - oznajmił Fornal, podsumowując swoją wypowiedź. Polacy rozpoczną zmagania na turnieju od meczu z Rumunią, który zaplanowany został na 13 września na godzinę 15:30 polskiego czasu.

Reprezentanci Polski w siatkówce - Tomasz Fornal oraz Jakub Kochanowski Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Natalia KOLESNIKOVA / AFP AFP

Tomasz Fornal zaszalał z fryzurą przed mistrzostwami świata Instagram/tomfornal, Pawel Wodzynski East News