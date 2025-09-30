Tomasz Fornal wahał się tylko przez chwilę, a potem wypalił. Poprosił o pomoc

Polacy w dobrych nastrojach wrócili do kraju. Na pokazywanych przez siebie zdjęciach prezentowali się z uśmiechami na twarzach i żartujący z siebie i z kolegów. W doskonałym nastroju był również Nikola Grbić, który na konferencji postanowił powstrzymać Graniecznego przed słuchaniem Fornala w roli eksperta od social mediów.

Po mistrzostwach świata polscy siatkarze wydawali się ostatecznie zadowoleni ze zdobycia brązowego medalu. Na konferencji prasowej po przylocie do Polski dopisywały im humory, co pokazali m.in. Maksymilian Granieczny i Nikola Grbić. Chodziło o pytanie dotyczące wzrastającej popularności młodego libero.

Tomasz Fornal: Głęboko wierzę w to, że kiedy trener Grbić idzie do pokoju, uśmiecha się z moich żartów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

"Myślę, że mam tutaj obok siebie Tomka Fornala, który doskonale wie jak się w tych mediach poruszać, który trochę promuje, także jak mam jakiś problem to walę do niego. On już tyle przeżył, że wie doskonale jak tam się poruszać" - twierdził Granieczny.

Grbić zza kulis mówił jednak, żeby absolutnie nie słuchać tego, co mówi Fornal. "Jeszcze raz trenerze? Mam nie słuchać Tomka co doradza i co mówi, dobrze, dzięki Tomek za wszystko, trzymaj się" - podsumował nastolatek. Tomasz Fornal postanowił być sobą i niedługo później wypalił przed kamerami.

Tomasz Fornal wypalił przed kamerami. Poprosił o pomoc

Niedługo później do głosu doszedł Fornal, który postanowił skierować na siebie uwagę niektórych firm. Chodziło o... udzielenie mu pomocy w najbliższych tygodniach. Od razu wyjaśnił, czego potrzebuje. Poszło o kwestię przeprowadzki, bo od nowego sezonu Fornal będzie grał w Turcji, w Ziraacie Bankasi Ankara.

"Z racji tego, że jest trochę nudno, a jest kilka kamer, sezon reprezentacyjny dobiegł końca, zbliża się sezon klubowy, a ja jadę do Turcji i jest problem z kurierami, dlatego jeśli jakaś firma kurierska ogląda tę konferencję i chce mi pomóc, to pozdrawiam serdecznie! Odzywajcie się, zapraszam do kontaktu!" - zachęcał Fornal. Zdaje się, że niebawem będzie mógł spodziewać się jakiejś współpracy.

Tomasz Fornal volleyballworld.com materiały prasowe

Nikola Grbić i Tomasz Fornal Piotr Hukalo East News