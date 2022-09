Tomasz Fornal trenuje... rozegranie. Jest humor, jest luz

Tomasz Fornal: Amerykanie zatańczyli kankana

Fani domagają się by trener Nikola Grbić wpuszczał Fornala na boisko jak najczęściej. Siatkarz zdaje sobie z tego sprawę. - Trudno jest ominąć takie informacje, bo przecież każdy ma social media w tych czasach. Co ja mogę jednak na to powiedzieć?

Tomasz Fornal... trenuje rozegranie

Aktywny w social mediach Fornal pokazywał tam jak trenuje rozegranie. - Szykuję się do nowej roli w Jastrzębskim Węglu . Na pewno kiedyś chciałbym zagrać jeden mecz na tej pozycji, by uniknąć odpowiedzialności zdobywania punktów - żartuje.

Być może to forma odreagowania, ale siatkarz zdaje sobie sprawę, że trzeba utrzymywać koncentrację, choć do ćwierćfinału zostało kilka dni. - Koncentracja musi być! Taki jest system, każdy ma takie same warunki i trzeba się do tego dostosować - mówi. Podkreśla, że nie ma dla niego znaczenia, iż Amerykanie wygrali swój mecz dopiero w tie-breaku. - To mocna i doświadczona ekipa, która wielokrotnie udowodniła, że potrafi grać. W czwartek mogą pokazać coś całkiem innego niż z Turcją, można spodziewać się całkiem innej jakości z ich strony - ocenia Fornal.