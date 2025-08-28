To znowu się stało. Głośny transfer, a teraz taki "cios" od Nikoli Grbicia

28 lipca Projekt Warszawa ogłosił zakontraktowanie Bartosza Bednorza. Było to dokładnie 3 dni po 31. urodzinach tego siatkarza, który po zaledwie jednym sezonie opuścił szeregi Asseco Resovii. Ten ruch z pewnością można nazwać hitem naszej ligi. Przyjmujący podczas drugiego lata z rzędu jest bohaterem transferu, w 2024 r. trafił do Rzeszowa z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Dołączam do klubu walczącego o najwyższe cele i taki jest nasz plan. Jestem podekscytowany nowym wyzwaniem i nie mogę się doczekać, żeby pokazać się przed kibicami PGE Projektu Warszawa. Przychodzę tutaj, żeby wygrywać i dam z siebie wszystko, aby tak się stało. Wierzę, że razem osiągniemy wielkie rzeczy

Niestety jest też drugi, negatywny aspekt łączący ten i poprzedni rok w karierze zawodowej gracza urodzonego w Zabrzu. Po raz kolejny znalazł się poza kadrą na najważniejszy turniej reprezentacyjny sezonu. Zabrakło go w ogłoszonej w czwartek kadrze powołanych przez Nikolę Grbicia na mistrzostwa świata. Wróciły więc stare demony, trzynaście miesięcy temu ominęły go igrzyska olimpijskie, z których "Biało-Czerwoni" wrócili z wicemistrzostwem.

Lista zawodników została podana dokładnie miesiąc po ujawnieniu opinii publicznej przenosin Bednorza do Projektu. Nie udało się mu więc spiąć ładną klamrą tego krótkiego okresu.

Bartosz Bednorz poza mistrzostwami świata. Grbić wybrał Artura Szalpuka

Jedynymi imprezami mistrzowskimi, na jakie pojechał z kadrą narodową pozostają więc igrzyska w Rio de Janeiro w 2016 r. (gdzie zespół odpadł w ćwierćfinale) oraz czempionat Europy 2023 (zdobyte mistrzostwo).

Jego historia w reprezentacji nie układa się dobrze. W 2019 r. został wybrany najlepszym przyjmującym turnieju finałowego Ligi Narodów, ale nie pojechał na mistrzostwa Europy. W 2022 r. zmagał się z urazem, przez co nie miał jak wygrać rywalizacji z Bartoszem Kwolkiem i ominął go mundial. Trzy lata później zamiast niego na mistrzostwach świata zobaczymy Artura Szalpuka.

Bednorz ostatnio również nie miał wielkiego rytmu meczowego, z powodu problemów z łydką do zespołu dołączył dopiero na turniej w Gdańsku, był w kadrze na finały w Ningbo.

"Teoretycznie pokazał mniej niż Szalpuk, ale nie od dzisiaj wiadomo, że lepiej prezentuje się w przyjęciu" - pisaliśmy 18 sierpnia. Wilfredo Leon i Tomasz Fornal są pewniakami na tej pozycji, ale wydawało się, że pozycja Kamila Semeniuka i wspomnianego Szalpuka nie są aż tak mocne.

