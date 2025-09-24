To stało się tuż po meczu z Turcją. Na oczach Grbicia. Naprawdę to zrobili

Jeszcze przed rozpoczęciem siatkarskich mistrzostw świata Polacy byli stawiani jako jedni z niekwestionowanych faworytów imprezy. Trudno się temu dziwić, bowiem podopieczni Nikoli Grbicia to "jedynka" rankingu FIVB, a także triumfatorzy tegorocznej Ligi Narodów.

Swoją wysoką formę potwierdzili oni także podczas fazy grupowej filipińskiej imprezy, gdzie nie przegrali oni ani jednego spotkania. Z bezbłędnym bilansem przeszli do fazy pucharowej, gdzie na pierwszy ogień przyszło im zmierzyć się z Kanadyjczykami. Siatkarze z Ameryki Północnej musieli jednak uznać wyższość "Biało-czerwonych". Ten sam los spotkał także Turków, którzy starli się z Grbiciem i spółką w ćwierćfinale imprezy. Nie byli oni jednak w stanie ugrać ani jednego seta przeciwko rozpędzonym siatkarzom z kraju nad Wisłą.

Historyczna kadencja Nikoli Grbicia. To osiągnął już z Polakami

Zwycięstwo z Turkami otworzyło Polakom drogę do półfinału siatkarskich mistrzostw świata. Okazuje się, że przyniosło ono jeszcze jeden skutek, który na zawsze zapisze nazwisko Nikoli Grbicia w historii kraju nad Wisłą.

Serbski szkoleniowiec objął stery reprezentacji Polski w 2022 roku. Od tego czasu "Biało-czerwoni" zameldowali się w 8 ćwierćfinałach międzynarodowych imprez... wygrywając wszystkie z nich. Co prawda kilka razy byli oni bliscy uznania wyższości rywala, lecz póki co zawsze wychodzili obronną ręką z opresji. Dzięki zwycięstwu na tegorocznych MŚ bezbłędna seria została więc zachowana.

Dodatkowo Polacy stoją przed szansą utrzymania kolejnej niebywałej serii. Na mistrzostwach świata z roku 2014 "Biało-czerwoni" dotarli do finału, w którym to poskromili Brazylijczyków (3:1). Podobnego wyczynu dokonali oni w roku 2018, ponownie rozprawiając się w finale z siatkarzami z Ameryki Południowej (3:0). Blisko trzeciego złota z rzędu Polacy byli w roku 2022, lecz wówczas lepsi okazali się Włosi, którzy pokonali naszych reprezentantów wynikiem 3:1.

W tym roku to właśnie z Włochami Grbić i spółka zmierzą się w półfinale MŚ. W przypadku ewentualnej wygranej po raz czwarty z rzędu dotarliby oni do finału imprezy, co stanowiłoby nie lada osiągnięcie. Sami Włosi zdają się nie być pewni rozstrzygnięcia meczu z Polakami, z którymi to odnieśli dość druzgocącą porażkę w finale tegorocznej siatkarskiej Ligi Narodów. Przewaga mentalna, a także presja obrońców tytułu mogą okazać się kluczowe dla losów półfinałowego starcia.

Aleksander Śliwka i Nikola Grbić

Tomasz Fornal wypowiedział się na temat Bartosza Kurka

Jakub Nowak, Marcin Komenda, Nikola Grbić, Jakub Kochanowski, Tomasz Fornal

