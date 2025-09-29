Partner merytoryczny: Eleven Sports

To spotkało Wilfredo Leona po MŚ. Zaczął wzywać Boga. Nie mogli zostać bierni

Koniec mistrzostw świata na Filipinach to idealny czas dla siatkarzy reprezentacji Polski na przemyślenia. Błyskawicznie skorzystał z tego Wilfredo Leon, który postanowił zwrócić się do swoich fanów w krótkim wpisie w mediach społecznościowych. Po zwróceniu się do Boga gwiazdor reprezentacji Polski mógł przeczytać na swój temat wiele słów, których z pewnością się nie spodziewał.

Wilfredo Leon w reprezentacji Polski
Wilfredo Leon w reprezentacji PolskiOliwia DomanskaEast News

Sezon reprezentacyjny 2025 był niezwykle wymagający dla siatkarzy reprezentacji Polski. Ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicia nie mogła liczyć na wszystkich zawodników, bowiem kadrę trapiły kontuzję, a forma kilku kluczowych zawodników była daleka od idealnej. Mimo tego biało-czerwoni sięgnęli po złoto Ligi Narodów, a teraz dołożyli brązowy medal mistrzostw świata.

Po zakończeniu imprezy na Filipinach polscy siatkarze mogli przede wszystkim odetchnąć i cieszyć się kolejnym medalem w swojej kolekcji. Niektórzy wykorzystali również ten czas na refleksje, jak chociażby Wilfredo Leon. Gwiazdor Bogdanki LUK Lublin postanowił opublikować w mediach społecznościowych specjalne zdjęcie i zwrócić się do kibiców.

Wilfredo Leon napisał o upadku i zwrócił się do kibiców. Natychmiastowy odzew

- Lubię to zdjęcie. Czasami upadam, ale potem od razu wstaję i przekraczam własne granice. Zawsze znajduję siłę, żeby iść dalej - napisał w mediach społecznościowych Leon. - Niech będzie chwała Bogu - dodał.

Tyle wystarczyło, aby do słów Wilfredo oraz jego nastawienia - zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, odnieśli się wierni fani. Siatkarz mógł o sobie przeczytać wiele ciepłych i pięknych słów.

- Nieustannie wzrusza mnie Pana podejście do życia. Jako siatkarza, reprezentanta naszego kraju, ale również Ojca, Męża i po prostu Człowieka. Dzięki za to - odpisała gwiazdorowi biało-czerwonych jedna z kobiet.

- Wilfredo, dla nas kibiców, jesteś niesamowity - dodała kolejna z fanek. - Złoto nie tym razem, ale dla nas jesteście zawsze mistrzami! Gratulacje dla całej Drużyny - podnosił siatkarza na duchu inny z użytkowników Instagrama.

Fani Wilfredo Leona po raz kolejny pokazali, jak wielkim szacunkiem cieszy się jeden z filarów reprezentacji Nikoli Grbicia, bowiem post na Instagramie uzyskał ponad 15 tysięcy polubień zaledwie 3 godziny po publikacji.

Podobnym wynikiem mogą się pochwalić treści, które opublikował przed kilkoma dniami, co jasno daje do zrozumienia, że odzew na tę wiadomość jest ogromny.

