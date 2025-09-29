To spotkało Wilfredo Leona po MŚ. Zaczął wzywać Boga. Nie mogli zostać bierni
Koniec mistrzostw świata na Filipinach to idealny czas dla siatkarzy reprezentacji Polski na przemyślenia. Błyskawicznie skorzystał z tego Wilfredo Leon, który postanowił zwrócić się do swoich fanów w krótkim wpisie w mediach społecznościowych. Po zwróceniu się do Boga gwiazdor reprezentacji Polski mógł przeczytać na swój temat wiele słów, których z pewnością się nie spodziewał.
Sezon reprezentacyjny 2025 był niezwykle wymagający dla siatkarzy reprezentacji Polski. Ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicia nie mogła liczyć na wszystkich zawodników, bowiem kadrę trapiły kontuzję, a forma kilku kluczowych zawodników była daleka od idealnej. Mimo tego biało-czerwoni sięgnęli po złoto Ligi Narodów, a teraz dołożyli brązowy medal mistrzostw świata.
Po zakończeniu imprezy na Filipinach polscy siatkarze mogli przede wszystkim odetchnąć i cieszyć się kolejnym medalem w swojej kolekcji. Niektórzy wykorzystali również ten czas na refleksje, jak chociażby Wilfredo Leon. Gwiazdor Bogdanki LUK Lublin postanowił opublikować w mediach społecznościowych specjalne zdjęcie i zwrócić się do kibiców.
Wilfredo Leon napisał o upadku i zwrócił się do kibiców. Natychmiastowy odzew
- Lubię to zdjęcie. Czasami upadam, ale potem od razu wstaję i przekraczam własne granice. Zawsze znajduję siłę, żeby iść dalej - napisał w mediach społecznościowych Leon. - Niech będzie chwała Bogu - dodał.
Tyle wystarczyło, aby do słów Wilfredo oraz jego nastawienia - zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, odnieśli się wierni fani. Siatkarz mógł o sobie przeczytać wiele ciepłych i pięknych słów.
- Nieustannie wzrusza mnie Pana podejście do życia. Jako siatkarza, reprezentanta naszego kraju, ale również Ojca, Męża i po prostu Człowieka. Dzięki za to - odpisała gwiazdorowi biało-czerwonych jedna z kobiet.
- Wilfredo, dla nas kibiców, jesteś niesamowity - dodała kolejna z fanek. - Złoto nie tym razem, ale dla nas jesteście zawsze mistrzami! Gratulacje dla całej Drużyny - podnosił siatkarza na duchu inny z użytkowników Instagrama.
Fani Wilfredo Leona po raz kolejny pokazali, jak wielkim szacunkiem cieszy się jeden z filarów reprezentacji Nikoli Grbicia, bowiem post na Instagramie uzyskał ponad 15 tysięcy polubień zaledwie 3 godziny po publikacji.
Podobnym wynikiem mogą się pochwalić treści, które opublikował przed kilkoma dniami, co jasno daje do zrozumienia, że odzew na tę wiadomość jest ogromny.